Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 лет
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Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 лет

Сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Николаев умер в возрасте 46 летАктер Сергей Николаев, игравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 46 лет

Актер Сергей Николаев, сыгравший роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба петербургского Государственного драматического театра «Комедианты».

«Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев», — говорится в некрологе.

Смерть артиста наступила 31 августа, причины не уточняются. Театр также отменил спектакли, где был задействован Николаев. Прощание с актером пройдет 5 сентября в театре «Комедианты», добавили в пресс-службе, отпевание состоится во Владимирском соборе Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что 30 августа в возрасте 80 лет умер народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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