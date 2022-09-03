Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте

Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась пляжным фото в монокини, подчеркнув тонкую талию. Сейчас Евгений Петросян и его 33-летняя супруга находятся в Сочи. Комик активно готовится к «Юморине 2022». А Татьяна наслаждается морем и солнцем на пляже и уже успела поделиться пляжном фото. На снимке она позировала в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме.«Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка», — написала Татьяна. Пользователи Сети по достоинству оценили яркий кадр.«Ай, какая! Жизнерадостная красавица», «Очень нравится ваша фигура! Девушка-гитара», «Приятно на вас смотреть. Живая женщина», «До чего же вы хорошенькая. Очень аппетитные формы», — высказались они. Однако, кто-то отметил в комментариях, что брюнетка воспользовалась фотошопом, чтобы сделать свою талию утонченной. Брухунова не смогла пропустить подобное замечание. «Всех отправила в блок. Мне не нужны ваши комплексы. Не судите людей по себе», – обратилась к критикующим комментаторам супруга Евгения Петросяна. Напомним, Брухунова счастлива в браке с Петросяном около двух с половиной лет. У пары подрастает сын Ваган.