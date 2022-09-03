Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте

Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте
Директор театра эстрадных миниатюр Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась пляжным фото в монокини, подчеркнув тонкую талию. Сейчас Евгений Петросян и его 33-летняя супруга находятся в Сочи. Комик активно готовится к «Юморине 2022». А Татьяна наслаждается морем и солнцем на пляже и уже успела поделиться пляжном фото. На снимке она позировала в черном монокини с глубоким декольте, темных солнечных очках и легкой панаме.
«Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка», — написала Татьяна. Пользователи Сети по достоинству оценили яркий кадр.
«Ай, какая! Жизнерадостная красавица», «Очень нравится ваша фигура! Девушка-гитара», «Приятно на вас смотреть. Живая женщина», «До чего же вы хорошенькая. Очень аппетитные формы», — высказались они. Однако, кто-то отметил в комментариях, что брюнетка воспользовалась фотошопом, чтобы сделать свою талию утонченной. Брухунова не смогла пропустить подобное замечание. «Всех отправила в блок. Мне не нужны ваши комплексы. Не судите людей по себе», – обратилась к критикующим комментаторам супруга Евгения Петросяна. Напомним, Брухунова счастлива в браке с Петросяном около двух с половиной лет. У пары подрастает сын Ваган.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее потерял
Приметы и суеверия, связанные с расческой: что ждет того, кто ее
Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради себя и дочери
Репина решила отказаться от Безуса, чтобы жить исключительно ради
Как готовятся к шоу дронов
Как готовятся к шоу дронов
DeepMind научила ИИ-агентов играть в футбол
DeepMind научила ИИ-агентов играть в футбол
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте
Татьяна Брухунова показала сочную фигуру в купальнике с декольте
Чулпан Хаматова ополчилась на русских журналистов
Чулпан Хаматова ополчилась на русских журналистов
Алена Свиридова, вся в морщинах, появилась перед фанатами
Алена Свиридова, вся в морщинах, появилась перед фанатами
Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям России
Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям России
Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11 проектов
Еще одну игру удалят из Game Pass в середине сентября — итого 11

Топ на сегодня

В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
В Еврокомиссии объявили о готовности ограничить цены на российский газ
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и Подмосковье
Минобороны предложило отдавать участникам СВО землю в Крыму и
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на автобусной остановке
18-летнюю россиянку жестоко избили и оттаскали за волосы на
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на клопов
В Петербурге пациентку с болями выписали из больницы после жалобы на
Долю Shell в российском предприятии захотела приобрести малоизвестная компания
Долю Shell в российском предприятии захотела приобрести малоизвестная

Еще по теме

Татьяна Брухунова показала женственную фигуру на фото в купальнике
Татьяна Брухунова, позируя на шезлонге, показала фигуру без прикрас
Татьяна Брухунова показала сына Вагана в моряцком костюме
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отмечают двойной праздник