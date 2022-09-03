Татьяна Навка показала младшую дочку и сына Жасмин в школьной форме

Фигуристка Татьяна Навка накануне проводила дочь Надю Пескову во второй класс. Вместе с ней учится и сын певицы Жасмин. Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она завершила карьеру в большом спорте. Но Татьяна продолжает выступать на льду. Она создает красочные представления на льду. По ее стопам пошла дочка Надежда, которую фигуристка подарила мужу Дмитрию Пескову. Недавно малышке исполнилось восемь лет. Этим летом Навка не только гастролировала со своей постановкой, которую даже привезла в Сочи, но и успела отдохнуть. Она делилась кадрами из Эфеса, а также веселилась в Турции, где не раз демонстрировала женственные платья. Однако на днях спортсменка вернулась домой и начала готовить дочку к школе.На этот раз Навка решила поделиться кадрами со школьной линейки. Надя отправилась во второй класс. Она предстала в школьной форме с юбкой плиссе и полосатым галстуком. В руках девочка держала ранец украшенный плюшевыми медвежатами. С ней также позировал шестилетний сын певицы Жасмин, который теперь учится с ней в одной школе.«С Днем знаний! Успешного учебного года, пусть он подарит новые открытия, незабываемые события и целый багаж знаний! Родителям же терпения, мудрости и стрессоустойчивости!» — написала Навка. Поклонники восхитились тем, как загорела Надя и повзрослела. Многие отметили, что она очень похожа на папу. «Сладкая парочка», «Наденька неповторимая красавица, ненаглядная, солнышко, прелесть! С началом учебного года», «Тили-тили тесто», «Эта улыбка — папина», «Какая она счастливая», — откликнулись подписчики.