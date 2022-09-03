Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
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Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента

Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиентаТурфирмы РФ не смогут подавать заявления на финскую визу без личного присутствия клиента

Туристические фирмы России лишились возможности подавать заявления на финскую визу без личного присутствия клиента, а также бронировать слоты для подачи заявок, начиная с 1 сентября. Об этом сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Компании будут взаимодействовать с визовым центром на тех же основаниях, что и индивидуальные заявители, то есть должны записывать каждого клиента на прием отдельно.

Бронь на подачу документов должна быть на имя желающего въехать в страну, несмотря на то, что заявка подается с помощью турфирмы.

«Кроме этого, клиент также должен быть на месте на момент подачи документов (ранее документы могла подать туристическая компания без присутствия клиента). Отныне без присутствия клиента документы у туристических компании приниматься не будут», — подчеркнули в генконсульстве.

Ранее Bloomberg сообщал, что официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России. Ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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