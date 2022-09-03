Twitter захотела прочитать личную переписку со смартфона Илона Маска

Вадим Карасев

Twitter через суд потребовала от Илона Маска показать личную переписку со смартфона

Компания Twitter через суд потребовала от бизнесмена Илона Маска показать всю личную переписку с его смартфона за период с 1 января по 8 июля 2022 года, так как тот якобы скрывает данные по сделке о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg,

Адвокаты Twitter также потребовали продемонстрировать сообщения за тот же период от главного помощника Маска Джареда Бирчалла, который, как утверждается, принимал активное участие в финансировании покупки социальной сети. Юристы компании уверены, что Маск и его адвокаты действовали недобросовестно в рамках сделки.

Представители бизнесмена отрицают обвинения в каких-либо правонарушениях, обвиняя в сокрытии информации саму компанию Twitter. Юристы утверждают, что социальная сеть запустила кампанию по сокрытию свидетелей, которые имеют данные о количестве спама и ботов на платформе. Именно эти данные и стали причиной отказа Маска от приобретения социальной сети.

«Поскольку усилия Twitter по сокрытию информации и свидетелей не увенчались успехом, теперь они пытаются отвлечь внимание этой чепухой», — констатировал один из адвокатов Маска Алекс Спиро.

Весной миллиардер отказался от покупки Twitter, потому что топ-менеджмент компании не передал ему информацию о доле ботов и спам-аккаунтов среди пользователей соцсети. Компания решила добиться завершения сделки через суд — представители Twitter обвинили Маска в том, что он отказывается от покупки из-за перемен на рынке. В конце июля Маск подал к Twitter встречный иск, однако его подробности не раскрывались. Суд должен состояться 17 октября — к разбирательству планируют привлечь уже более 100 свидетелей.