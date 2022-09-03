У Джейн Фонды диагностировали рак. Актриса начала химиотерапию

Вадим Карасев

Джейн Фонда ("Если свекровь — монстр", "Книжный клуб", "Молодость") рассказала подписчикам в соцсетях, что у нее диагностировали неходжкинскую лимфому. Актриса, которой в декабре прошлого года исполнилось 84 года, уже проходит курс химиотерапии.

Эта форма рака поддается лечению. 80% людей выживают, так что я чувствую себя очень везучей. Также мне повезло, что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и лечению. Я осознаю, что у меня есть некоторые привилегии, и это меня ранит. Почти каждая семья в Америке в тот или иной момент сталкивается с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, это неправильно.

Кинозвезда призвала уделять больше внимания устранению причин, приводящих к возникновению рака. В частности, она предложила отказываться от ископаемого топлива и пестицидов. Актриса отметила, что продолжит заниматься климатическим активизмом несмотря ни на что.

Я довольно хорошо справляюсь с лечением и, поверьте, я не позволю ничему помешать моей деятельности. Рак — это учитель, и я обращаю внимание на уроки, которые он преподносит мне.





Актриса принимает деятельное участие в социальной жизни страны: высказывается о правах женщин, участвует в акциях протеста против изменения климата. Также она не против обсудить с поклонниками откровенные темы. Недавно в одном из интервью она призналась, что секс с годами становится лучше.

Ольга Петелина