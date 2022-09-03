У Джейн Фонды обнаружили рак

Вадим Карасев

Голливудская актриса Джейн Фонда сообщила , что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому

У голливудской актрисы Джейн Фонды, которая известна по фильмам «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Книжный клуб», «Если свекровь — монстр...», обнаружили неходжкинскую лимфому. О своей болезни звезда сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса написала, что уже начала химиотерапию, подчеркнув, что ее разновидность рака можно вылечить. «80 процентов людей выживают, так что мне очень повезло», — написала Фонда.

По ее словам, болезнь заставляет переосмыслить жизнь и направить все силы на поддержку людей с подобным диагнозом — такие пациенты не должны чувствовать себя одиноко, подчеркнула актриса.

Ранее американский актер Стенли Туччи впервые рассказал о своем онкологическом заболевании, с которым столкнулся три года назад. У артиста, известного по фильмам «Терминал» и «Дьявол носит Prada», обнаружили злокачественную опухоль у основания языка. Она была неоперабельной, поэтому звезде пришлось пройти курс химиотерапии.