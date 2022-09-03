В ГД разработан законопроект для упрощения трудоустройства подростков

Вадим Карасев

Законопроект для упрощения трудоустройства подростков разработан комитетом по молодежной политике и направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Если инициатива будет поддержана, для заключения трудового договора с детьми старше 14 лет больше не нужно будет получать согласие от органов опеки. Необходимость согласовывать расторжение договора с государственной инспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних также предлагается отменить.

Нагрузка на работодателей, благодаря законопроекту, также может быть снижена: их предлагается освободить от обязанности проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты медицинского осмотра незначительного срока давности.

"Тема трудоустройства всегда была и остается одной из ключевых для молодых людей, а значит, и для нашего комитета, для "Единой России", для экспертов из Правительства. По разным оценкам, начать работать до 18 лет готовы 9 из 10 подростков, при этом больше половины, 61% работодателей, видят трудности в трудоустройстве несовершеннолетних. Налицо противоречие: у нас есть молодые ребята, которые хотят пробовать себя, трудиться, получать свой опыт, но у нас абсолютно нет легальных и удобных механизмов для того, чтобы этот опыт им дать. Мы рассчитываем устранить это противоречие", - сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, автор инициативы Артем Метелев.

Авторы законопроекта также предлагают Минздраву и Минтруду утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних. По мнению депутатов, это поможет органам исполнительной власти при утверждении региональных перечней таких работ с учетом специфики локальных рынков труда.