В Германии предупредили о волне банкротств
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В Германии предупредили о волне банкротств

В Германии предупредили о волне банкротствПремьер Баварии Зедер предупредил о волне банкротств и падении уровня жизни из-за кризиса

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

Политик заметил, что ни одна из поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, направленных на поиски альтернативы топлива из России, не увенчалась успехом. При этом он указал на то, что в стране нет «эффективного пакета мер по облегчению бремени» граждан.
заявления

Зедер также отметил, что ему непонятно, на чем основываются заявления Шольца о хорошей подготовке Берлина к зиме. «Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму не хватит [газа]», — добавил он.

Ранее 1 сентября на встрече в Эссене с гражданами канцлер ФРГ заявил, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа.

Он напомнил о принятых немецким правительством мерах по сокращению зависимости от российского топлива — в частности, о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиске альтернатив в других странах.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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