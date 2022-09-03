В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
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В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

В Тбилиси отменили концерты российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы "Машина времени". Об этом сообщает сервис продажи билетов Biletebi.ge.

Как утверждают представители сайта, формальной причиной мероприятия стали ремонтные работы в зале, где должны были пройти выступления. В Biletebi предположили, однако, что причина "блокировки" артистов заключается в их открытой поддержке Украины, в то время как Грузия дистанцируется от масштабной критики Москвы.


"На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина — ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич*, [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы", – сказано в заявлении.

С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция намерена втянуть страну в военный конфликт.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. Тем не менее за границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Валерий Меладзе, Рената Литвинова, Андрей Макаревич**.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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