В Грузии отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича
В Тбилиси отменили концерты российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы "Машина времени". Об этом сообщает сервис продажи билетов Biletebi.ge.
Как утверждают представители сайта, формальной причиной мероприятия стали ремонтные работы в зале, где должны были пройти выступления. В Biletebi предположили, однако, что причина "блокировки" артистов заключается в их открытой поддержке Украины, в то время как Грузия дистанцируется от масштабной критики Москвы.
С самого начала российской военной операции на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. В Тбилиси уверены, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, оппозиционное "Единое национальное движение" такое решение резко раскритиковало. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция намерена втянуть страну в военный конфликт.
С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. Тем не менее за границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Валерий Меладзе, Рената Литвинова, Андрей Макаревич**.
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