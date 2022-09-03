В Halo Infinite создают комнату из «Истории игрушек» с помощью Forge — выглядит впечатляюще

Вадим Карасев





Режим Forge еще официально не запущен в Halo Infinite, его бету обещают предоставить игрокам в ноябре. Однако, ранее игроки сумели заполучить тестовый билд режима, и на PC уже многие делают впечатляющие вещи в Halo Infinite при помощи режима Forge. Ранее мы уже публиковали работы с картами на тему Alien Isolation, Resident Evil, Call of Duty в режиме Forge. Но появился еще более интересный креатив.

Ютубер и стример Red Nomster создает в Halo Infinite при помощи режима Forge комнату из «Истории игрушек». Ниже можно видеть несколько скриншотов. Он отмечает, что еще находится в процессе наполнения самой комнаты игрушками, но выглядит это уже весьма качественно.





Один из интересных объектов в комнате — игра Дженга, которая разрушается, если выбить в ней блок. Плюс эти блоки можно перемещать.

Watch this video on YouTube