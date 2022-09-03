В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano
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В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano

В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano


Разработчики из IOHK объявили дату активации хардфорка Vasil в основной сети Cardano — 22 сентября.




Vasil — самое крупное обновление Cardano, которое должно привести к увеличению пропускной способности сети, снижению стоимости транзакций и повышению безопасности.


Хардфорк также добавит новые функции в систему Plutus для разработчиков приложений.


Команда ожидает плавный технический переход без сбоев и перерывов в производстве блоков. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий.


Обновление названо в честь умершего амбассадора Cardano, который посадил за свою жизнь более 10 000 деревьев.




Для активации обновления в том числе нужно, чтобы 25 криптовалютных бирж, которые предоставляют около 80% ликвидности ADA, обновили свои системы. Также необходимо, чтобы 75% блоков создавались узлами с обновленным ПО.


Изначально Vasil планировали активировать в конце июня 2022 года, но дату перенесли на следующий месяц. В июле разработчики обновили тестнет и вновь отложили хардфорк.


Напомним, Cardano заняла 26 место среди 600 глобальных брендов в рейтинге эмоциональной привязанности потребителей от агентства MBLM. Биткоин оказался на 30 позиции, Uniswap и Solana — на 261 и 265 соответственно.

# Экономика cardano, iohk, хардфорк, новости
По материалам: ForkLog

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