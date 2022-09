В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano

Разработчики из IOHK объявили дату активации хардфорка Vasil в основной сети Cardano — 22 сентября.

VASIL UPGRADE: DATE CONFIRMED 💪 Following the successful completion & extensive testing of all core components, plus confirmed community readiness, we along with @cardanostiftung can today announce 22nd September for the #Vasil upgrade on the #Cardano mainnet. 🧵 $ADA 1/9

Vasil — самое крупное обновление Cardano, которое должно привести к увеличению пропускной способности сети, снижению стоимости транзакций и повышению безопасности.

Хардфорк также добавит новые функции в систему Plutus для разработчиков приложений.

Команда ожидает плавный технический переход без сбоев и перерывов в производстве блоков. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий.

Обновление названо в честь умершего амбассадора Cardano, который посадил за свою жизнь более 10 000 деревьев.

As some of you may already know this upgrade is named in honor of @VStDabov, a #Cardano ambassador & community member who passed away, leaving a remarkable legacy with over 10,000 trees planted in his lifetime.🌳 6/7



Here's to you, #Vasil



