В Китае рассказали о будущем отношений с Россией

Вадим Карасев

Министр иностранных дел КНР Ван И: Пекин уверен в будущем отношений с Россией

Пекин полностью уверен в будущем отношений с Москвой. Об этом рассказал министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи с послом России в КНР Андреем Денисовым, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время две страны «сильнее ощутили важные достижения добрососедства, взаимной выгоды и взаимного выигрыша». По словам Ван И, Москва и Пекин лучше остальных государств осознали ценный для обеих стран опыт неприсоединения к блокам и отсутствия конфронтации.

В Китае также подчеркнули, что отношения России и КНР «всегда сохраняли свою жизнеспособность» и в будущем продолжат развиваться на высоком уровне, внося новый вклад в возрождение и развитие двух стран. Глава российской дипмиссии в КНР отметил, что за последние десять лет взаимодействие Москвы и Пекина принесло плодотворные результаты и под руководством лидеров двух государств страны вступили в новую эпоху.

Ранее 30 августа немецкая газета Der Tagesspiegel написала, что растущее военное сотрудничество Москвы и Пекина беспокоит Вашингтон и Евросоюз. Опрошенные изданием эксперты считают, что «усиливающаяся интеграция Москвы и Пекина бросает вызов мировому порядку».