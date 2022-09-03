В Польше высказались о процедуре пропуска россиян через границу

Вадим Карасев

Польша и страны Балтии хотят стандартизировать процедуры пропуска россиян через границу

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава, Хельсинки и страны Балтии намерены стандартизировать процедуры пропуска россиян через границу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, государства хотят внедрить единый подход и решения в вопросе виз для граждан России.

«Максимальное ограничение — это наш план-максимум. Однако путь к этому ведет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — высказался он.

По словам Яблоньского, на следующей неделе пройдут переговоры пяти граничащих с Россией стран, на которых будет обсуждаться пропуск россиян через границу.

1 сентября стало известно, что официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России.

Предполагается, что ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше. «Страны будут стремиться в ближайшие недели найти решения, которые позволили бы значительно сократить потоки российских туристов», — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.