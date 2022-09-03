В России отмечают несколько праздников 4 сентября 2022 года

4 сентября 2022 года в России отмечают несколько праздников. День специалиста по ядерному обеспечению празднуют работники этой сферы. Также 4 сентября верующие почитают Грузинскую икону Божьей Матери.

Кроме этих известных праздников, в этот день в календаре указаны и другие праздники: День взаимности, День внезапных подарков любимым людям, Всемирный день татуировок, Национальный День не хождения на скучную работу, День секса на пляже, День любопытных.

История праздника День специалиста по ядерному обеспечению





Профессиональный праздник День специалиста по ядерному обеспечению в России официально появился в 2006 году. Предыстория праздника имеет глубокие корни. С тех пор, как в России появились первые ядерные разработки, специалисты по их обеспечению находятся на хорошем счету.

Эта профессия важна, так как играет не последнюю роль в стратегических силах страны. Ранее День специалиста по ядерному обеспечению не имел постоянной даты и отмечался стихийно. В 2006 году были пересмотрены ранее установленные профессиональные праздники и День работников ядерного обеспечения удосужился своей конкретной даты.

Особых традиций празднования дата не имеет. Но важно, что труд в этой сфере был оценен по заслугам со стороны правительства и заслуги работников ядерного обеспечения не умиляются в обществе.

Празднование дня Грузинской иконы Божьей Матери





Церковный календарь пестрит красными датами. В православии часто на одну дату приходится несколько почитаемых событий. Часто праздники связаны со святыми и их подвигами, мучениями во имя веры. День Грузинской иконы Божьей Матери стал отмечаться в далеком 1658 году.

В православии икона почитается из-за своих чудотворных свойств. Когда-то образ Богородицы был написан в Грузии, откуда и пошло название. После икона много путешествовала по миру. Основное количество времени образ находится в Красногорском монастыре. Часто святыню передают на большие праздники в столицу и другие города, чтобы верующие могли приклониться к чудотворному лику Богородицы.

Другие праздники 4 сентября





Кроме основных известных событий, которые отмечаются четвертого сентября, есть и другие, такие как: День взаимности, Всемирный День татуировок, День внезапных подарков любимым людям, Национальный День не хождения на скучную работу, День секса на пляже, День любопытных.

Эти праздники малоизвестны в широком обществе. История их возникновения слишком небольшая. Чаще всего подобные праздники отмечаются в узких кругах, просто ради того чтобы поднять настроение в обычный будний день. Они существуют как повод отпраздновать 4 сентября для тех, кто не принадлежит к православной вере и сфере ядерного обеспечения.

Из всех перечисленных праздников только Всемирный день татуировок имеет некоторые традиции празднования. Хотя даже они очень размытые в отдельных тусовках любителей рисунков на коже.