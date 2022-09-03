В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США
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В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из США

В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН из СШАСенатор Джабаров предложил перенести штаб-квартиру ООН из США в Швейцарию или Австрию

Необходимо перенести штаб-квартиру ООН из США в другую, более нейтральную страну. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Политик предложил перенести штаб-квартиру ООН в Австрию или Швейцарию.

«Подумать только, государству-основателю ООН, постоянному члену Совета Безопасности не позволяют принять личное участие в Генеральной Ассамблее ООН. Ждем реакции мировой общественности», — написал Джабаров.

Ранее стало известно, что никто из 56 членов делегации России на Генассамблею (ГА) ООН по состоянию на 1 сентября не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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