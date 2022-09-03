В США возмутились решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России
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В США возмутились решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России

В США возмутились решением G7 ввести план предельной цены на нефть из РоссииЭкономист США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести лимит на нефть из России

Экономист и эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи возмутился решением G7 ввести план предельной цены на нефть из России. Своими размышлениями на данную тему он поделился Twitter.

По словам специалиста, страны «Большой семерки» (G7)» будут ожидать серьезные последствия. «Осознают ли люди, как дорого обойдется введение "теоретического" потолка цен на российскую нефть?» — задался вопросом Альхаджи и отметил, что в данной ситуации больше всего пострадают налогоплательщики в США и Европе, поскольку их расходы возрастут из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей.

Кроме того, Альхаджи пояснил, что для введения верхнего лимита цен представителям стран «Большой семерки» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые, в свою очередь. будут следить, чтобы каждый документ был заполнен правильно, а каждая банковская сделка соответствовала требованиям.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что министры финансов стран «Большой семерки» обсудят введения потолка цен на предстоящей встрече 2 сентября. Главы ведомств также «возьмут на себя обязательство завершить имплементацию» плана по установлению предельной цены. Издание отмечает, что чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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