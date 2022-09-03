В Венгрии заявили, что не смогут обойтись без поставок газа из России
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В Венгрии заявили, что не смогут обойтись без поставок газа из России

В Венгрии заявили, что не смогут обойтись без поставок газа из России

Обеспечить потребности Венгрии в газе без поставок из России физически невозможно. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА «Новости».

Сийярто 31 августа сообщил о подписании соглашения с Газпромом, по которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

По его словам, Венгрия закупает российский газ не потому, что хочет продемонстрировать «некий сигнал политической поддержки», а просто такова «реальность региона». «Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники - не сможете удовлетворить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не идеологии», — сказал министр в интервью агентству Tanjug.

Он отметил, что все имеющиеся альтернативные источники не в состоянии обеспечить Венгрию необходимыми ей 8,5 миллиарда кубометров голубого топлива. «И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии? Или скажем, что нам очень жаль, но мы не будем закупать газ в России, поэтому несколько десятков тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности. Является ли это законным ожиданием от Венгрии и венгерского правительства?» — задается вопросом Сийярто.

Накануне, выступая на саммите «Открытые Балканы» в Белграде, глава МИД Венгрии заявил, что экономические последствия украинского конфликта и «разорительный кризис энергоснабжения» вызвали катастрофическое ослабление Европы и Евросоюза. По его словам, нужно обсудить, как сделать так, чтобы этот конфликт «не стал фатальным для континента».

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По материалам: pnp.ru

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