Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн
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Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн

Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


Разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн


Студия Limit Break в ходе двух инвестраундов привлекла $200 млн. Команда планирует включить элементы Web3 в модель Free-to-Play (F2P) многопользовательских онлайн-игр для мобильных устройств.


Инвестраунды возглавили Paradigm, Standard Crypto и CEO Mino Games Джош Бакли. Средства также предоставили FTX, Coinbase и Positive Sum.


При помощи Web3 стартап планирует трансформировать F2P в модель Free-to-Own. Она предполагает возможность бесплатного выпуска пользователями генезис-NFT.


Limit Break основали бывшие CEO и CTO фирмы Machine Zone Габриэль Лейдон и Хэлберт Накагава. Студия известна такими бестселлерами, как Game of War, Mobile Strike и Final Fantasy: XV.


СМИ: Animoca Brands привлек $100 млн от Temasek


По данным источников Bloomberg, оператор блокчейн-игр Animoca Brands привлек $100 млн в форме конвертируемых облигаций, которые приобретет принадлежащая властям Сингапура фирма Temasek.


Стороны отказались комментировать информацию агентства.


Гонконгская фирма является издателем ряда игр вроде The Sandbox, Crazy Kings и Crazy Defense Heroes, а также цифровых продуктов на основе интеллектуальной собственности.


Платформа аватаров для метавселенных Wolf3D привлекла $56 млн от a16z


Стоящий за платформой Ready Player Me стартап Wolf3D закрыл раунд финансирования Серии B на $56 млн.


Его возглавила Andreessen Horowitz (a16z) при участии Konvoy Ventures, Collab Currency, Plural Platform, Hartbeat Ventures, сооснователя Roblox Дэвида Басзуки и соучредителя Twitch Джастина Кана.


К концу 2022 года стартап рассчитывает увеличить численность специалистов вдвое — с 50 до 100. 


Wolf3D известна по созданию системы аватаров для Tencent, Wargaming, Huawei, Verizon и HTC. 


Для формирования базы данных лиц для Ready Player Me фирма отсканировала более 20 тысяч человек с помощью около 100 камер.


Пользователи могут бесплатно создавать аватары на платформе, а разработчики — интегрировать Ready Player Me в приложения и без затрат получать готовые к использованию наработки. В числе 3252 клиентов стартапа VRChat, Spatial, Hiber, Pixelynx, Adidas, RTFKT и Dior.


Японская «дочка» Animoca Brands привлекла $45 млн при оценке в $500 млн


Animoca Brands Japan привлекла $45 млн от материнской компании и одного из старейших банков страны Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.


Предварительная оценка фирмы составила $500 млн. Согласно сообщению, финансирование разделено поровну между двумя инвесторами.


Привлеченные средства используют для получения лицензий на «популярные объекты интеллектуальной собственности», развитие внутренних возможностей и продвижение Web3.


Разработчик Web3-игр Xterio привлек $40 млн


Базирующийся в Швейцарии издатель Web3-игр Xterio привлек $40 млн. Раунд финансирования возглавили FunPlus, Makers Fund, FTX Ventures и XPLA.


В нем также поучаствовали Animoca Brands, HashKey, Foresight Ventures, Infinity Ventures Crypto и Matrix Partners. Для привлечения средств использовалась модель SAFT.


Сооснователь Xterio Джереми Хорн рассказал, что оценка стартапа достигла $300 млн.


Привлеченные средства направят на разработку мобильных и браузерных Web3-игр, а также наем персонала. Сейчас в Xterio насчитывается 60 сотрудников, в том числе экс-менеджеры Electronic Arts, Activision Blizzard, Krafton и FunPlus.


Платформа для Web3-разработчиков Thirdweb привлекла $24 млн


Стоящая за платформой для разработчиков Web3-приложений Thirdweb команда закрыла раунд финансирования Серии А на $24 млн при оценке в $160 млн. Его возглавила Haun Ventures экс-партнерки a16z Кэти Хаун.


Инвестиции также предоставили Coinbase Ventures, Shopify, Protocol Labs, Shrug VC и партнер Kleiner Perkins Джозеф Лейкоб.


Привлеченные средства направят на наем специалистов и интеграцию Cosmos, Near, Flow и Solana в дополнение к Ethereum, Avalanche и Fantom.


Thirdweb предлагает прошедшие аудит смарт-контракты, которые позволяют создавать и безопасно развертывать децентрализованные приложения, а также управлять соответствующей аналитикой.


По данным компании, за последние девять месяцев более 55 тысяч разработчиков использовали ее инструменты для создания приложений.


Web3-конкурент Twitch привлек $12,9 млн от Pantera Capital


Децентрализованный видеостриминг Stacked привлек $12,9 млн в рамках раунда финансирования Серии А.


Его возглавила Pantera Capital при участии GFR Fund и венчурного подразделения материнской компании Yahoo! Japan.


Стартап стремится предоставить децентрализованную альтернативу YouTube от Alphabet и Twitch от Amazon. Команда намерена оставлять создателям контента большую часть дохода, а также обеспечивать право собственности на платформу через токен управления. Актив можно зарабатывать в сервисе.


Привлеченные средства направят на маркетинг, приобретение контента, наем персонала и расширение бизнеса в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.


Топ-менеджеры из Galaxy Digital и Genesis запустят криптофонд на $500 млн


Группа руководителей из Galaxy Digital, Genesis и Convex Trading подали заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на регистрацию DBA Crypto Fund I LP в объеме $500 млн.


Компания еще не привлекла средства.


Генеральными партнерами структуры стали сопредседатель отдела инвестиций Galaxy Digital Майкл Джордан, глава отдела деривативов Genesis Джошуа Лим, бывший вице-президент Genesis по трейдингу Рошун Патель, а также CEO и сооснователь Convex Trading Шейн Барратт.


В Axios обратили внимание, что фонд возглавят специалисты из компаний, пострадавших в результате краха Terra и возникновения проблем у хедж-фонда Three Arrows Capital.


Также на ForkLog:


  • Сооснователь Reddit привлечет $177,6 млн в новый криптофонд.
  • Сооснователь Polygon запустил фонд на $50 млн для инвестиций в Web3-проекты.
# Экономика вестник институционала, новости
По материалам: ForkLog

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