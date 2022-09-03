Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против России
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Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против России

Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против РоссииКапитан запаса Ераносян сообщил о подготовке в Эстонии диверсантов НАТО для атак в России

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что НАТО занимается в Эстонии подготовкой диверсантов для атак на Россию. Об этом он сообщил в беседе с «Украиной.ру».

Ераносян уверен, что в Эстонии сформировали хаб, где сейчас тренируют террористов для ассиметричной войны в России.
«Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации», — рассказал он.

Капитан добавил, что НАТО используют кризис на Украине как предлог для расширения США на этой территории. Отмечается, что в Эстонию уже приехали два батальона Североатлантического альянса, которые, в основном, состоят из британцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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