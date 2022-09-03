"Высокобюджетное фэнтезийное говно": зрители раскритиковали сериал "Властелин колец: Кольца власти"

Вадим Карасев

На канале Amazon Prime стартовал сериал "Властелин колец: Кольца власти". Первые два эпизода уже доступны зрителям, однако они оказались разочарованы. Сериал ругают за несоответствие канону и с теплом вспоминают трилогию Питера Джексона, которая хоть и снята 20 лет назад, но выглядит гораздо лучше.

До выхода серий многие критики писали хвалебные отзывы, но теперь стало понятно, что их подкупили, потому что . На "Кинопоиске" сериал оценили в 5,3 балла, на IMDB в 6,2 балла, на Meta*critic — лишь в 2,6 из 10.

Недовольство фанатов фильмов "Властелин колец" понять можно, потому что к их уровню приблизиться непросто, однако несоответствие книге можно списать на юридический аспект. Amazon Prime не мог ее экранизировать. Критик Ефим Гугнин рассказал, на что ориентировались создатели.

Проблема в том, что события сериала охватывают то время, которое описано в "Сильмариллионе" Толкина, при этом на "Сильмариллион" у Amazon нет прав. Они руководствовались в основном прологами к "Властелину колец", какими-то комментариями Толкина, черновиками и так далее.

Сюжет сериала рассказывает о временах, когда Саурон и Келебримбор начинали ковать свои кольца. Создатели утверждают, что это самый дорогой сериал в истории: покупка прав стоила 250 миллионов долларов, а съемки первого сезона — 468 миллионов.



Неизвестно, удастся ли студии окупить затраты, потому что в позитивном ключе сериал почти никто не упоминает. "Масштабный и дорогой фанфик", "Все говорили, что у них не получится. Да, у них не получилось", "Толкин в гробу перевернулся", "Они даже музыку нормально подобрать не смогли", "Просто высокобюджетное случайное фэнтезийное говно", — пишут разочарованные зрители.

Российские платформы сериал не покупали, так что посмотреть можно только на Amazon Prime или на нелегальных сайтах. Маркетологи объясняют, что покупать "Кольца власти" было бы невыгодно для отечественных онлайн площадок: удовольствие дорогое, а выхлоп минимальный.



* экстремистская организация, запрещенная на территории России