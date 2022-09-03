Взлеты и падения: как рассчитать личные циклы удачи
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Взлеты и падения: как рассчитать личные циклы удачи

Взлеты и падения: как рассчитать личные циклы удачи

Жизнь каждого из нас состоит из благоприятных и неблагоприятных периодов, которые, сменяя друг друга, подчиняются внутренним биоритмам человека и ритмам окружающего мира. Это так называемые личные циклы удачи, которые несложно вычислить по дате рождения человека.

Как рассчитать циклы благоприятных и неблагоприятных дней


Расчетом личных циклов удачи занимается наука нумерология, которая с достаточной точностью может определить, когда у человека наступит благоприятный период для обучения, профессиональных достижений, духовного развития или зарабатывания денег, а когда ему лучше сделать перерыв в делах. Используя эту возможность, можно значительно облегчить себе жизнь и избежать множества проблем.

Отправной точкой таких расчетов является день рождения человека, а длительность каждого цикла, по данным нумерологии, составляет 52 дня.

К примеру, если вы родились 1 мая, то к этой дате следует прибавить 52 дня.  Это будет дата 21 июня, которая является датой окончания первого цикла.

Начало второго цикла начнется с 22 июня, к которому также прибавляем 52 дня и получает дату начала третьего цикла.

Вся жизнь человека состоит из семи жизненных циклов, каждый из которых определяет какую-то сферу деятельности и включает в себя 52 дня.

Цикл 1 — возможности

Этот период жизни отвечает за наши возможности и помогает осуществить задуманное. Это период поиска партнеров, единомышленников, спонсоров и идейных вдохновителей. В течение этих 52 дней проще всего найти подходящую работу, открыть свое дело, начать бизнес.

Цикл 2 — время перемен

Идеальное время для любого движения вперед, переездов, перемещений, дальних поездок, любой деятельности, связанной с движением. В эти дни удачными будут командировки, поездки в транспорте, а путешествия принесут истинное удовольствие.

Цикл 3 — энергия


Все, что связано с энергией и активным образом жизни, принесет удачу, улучшит настроение и будет способствовать финансовому благополучию. Это также благоприятное время для борьбы с конкурентами, продажи недвижимости. Мужчинам в этот период не рекомендуется заводить романы.

Цикл 4 — духовное развитие

Идеальное время для творческих людей. Период, способствующий получению образования, познанию мироздания, началу какого-то творчества. Не бойтесь в это время воплощать в жизнь задуманное.

Цикл 5 — личный успех

Прекрасный период для завершения долгосрочных дел, принятия важных решений, судебных процессов, переговоров и командировок. В этот период можно смело браться за любые дела, они принесут удачу.

Цикл 6 — расслабление


Лучшее время для отдыха, творчества, развлечений, занятий любимым хобби. Все, что приносит удовольствие в этот период, будет легко получаться и доставлять радость. В эти дни можно заводить новые знакомства, общаться с друзьями, посещать культурные места.

Цикл 7 — критический

Время анализа и работы над своими ошибками, которое следует провести с максимальной пользой. Часто в эти дни приходится проходить через трудности, нести потери, решать накопившиеся проблемы. Из-за этого возможно пессимистическое настроение, но нужно стараться держать ситуацию под контролем и помнить, что впереди у вас возвращение к первому циклу — времени неограниченных возможностей.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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