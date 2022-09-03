Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию 

Приложение Inite анонсировало проведение коллективных медитаций для всех желающих.

По словам разработчиков, их Web3-игра помогает улучшить когнитивные навыки, продуктивность и поднять настроение.

Активные пользователи собирают вознаграждения, чтобы использовать их в экосистеме Inite или для заработка.

Для участия необходимо загрузить приложение Inite и создать учетную запись. Медитации бесплатны и проходят ежедневно в 9:00 и 21:00 по Киеву.

Совместно с платформой NFT-игрушек Chiko&Roko создатели Inite проведут АМА-сессию. Среди участников ивента разыграют секретный невзаимозаменяемый токен. Трансляция будет доступна по ссылке.

Приложение Inite работает с блокчейнами Near, Aurora, Binance Smart Chain и Polygon. В будущем этот список будет расширяться.

Проект поддержали NEAR Foundation и Big Brain Holdings.

Напомним, в конце августа разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT.