Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию 
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Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию 

Web3-игра Inite проведет коллективную медитацию 


Приложение Inite анонсировало проведение коллективных медитаций для всех желающих. 


По словам разработчиков, их Web3-игра помогает улучшить когнитивные навыки, продуктивность и поднять настроение.


Активные пользователи собирают вознаграждения, чтобы использовать их в экосистеме Inite или для заработка.


Для участия необходимо загрузить приложение Inite и создать учетную запись. Медитации бесплатны и проходят ежедневно в 9:00 и 21:00 по Киеву.


Совместно с платформой NFT-игрушек Chiko&Roko создатели Inite проведут АМА-сессию. Среди участников ивента разыграют секретный невзаимозаменяемый токен. Трансляция будет доступна по ссылке.


Приложение Inite работает с блокчейнами Near, Aurora, Binance Smart Chain и Polygon. В будущем этот список будет расширяться.


Проект поддержали NEAR Foundation и Big Brain Holdings.


Напомним, в конце августа разработчик мобильных игр Limit Break привлек $200 млн для внедрения NFT.

# Экономика nft, web 3, игры, приложения, новости
По материалам: ForkLog

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