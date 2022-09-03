Запорожская АЭС приостановила подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории была приостановлена из-за повреждений, полученных линией электропередачи после обстрелов ВСУ. Об этом сообщает в Telegram военно-гражданская администрация Энергодара.

По данным администрации, после обстрелов украинских военных выявлено два повреждения на 330-й и 750-й линиях, 5-й и 6-й энергоблоки находятся в рабочем состоянии.

«Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — говорится в сообщении.

Радиационный фон на АЭС остается в норме.

Ранее Генеральный штаб Украины признал, что наносил удары по целям в районе Херсона и Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины с 18 июля 29 раз обстреляли инфраструктуру Запорожской АЭС, выпустили 120 артиллерийских снарядов, запустили 16 дронов-камикадзе. В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита на объект заявлял, что его физическая целостность была нарушена из-за обстрелов.