Жена Павла Прилучного рассказала о своей сказке с ним
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Жена Павла Прилучного рассказала о своей сказке с ним

Жена Павла Прилучного рассказала о своей сказке с ним
Супруга актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян рассказала о своей любви. Пышная свадьба яркой Зепюр Брутян и любимца женщин Павла Прилучного отгремела на прошлой неделе. А сегодня новоиспеченная жена рассказала подписчикам, что их роман похож на сказку. Молодые люди были знакомы несколько лет, прежде чем приятельские отношения превратились в нечто большее. После непродолжительного романа Павел сделал предложение руки и сердца, а Зепюр ответила: «Да!». Звездная пара оформила отношения в мае этого года и, наконец, закатила пышную вечеринку. Супруга Прилучного не скрывает нежных чувств. Она охотно делится с подписчиками своего блога трогательными моментами совместной жизни. Брюнетка признается: с самого детства мечтала о неземной любви и ей удалось встретить принца на белом коне. «Я всегда верила в любовь. И всегда ее представляла такой. Но мне казалось, что так бывает только в фильмах и книжках. А потом все произошло, как в сказке. Я очень благодарна судьбе. Теперь я могу об этом писать, говорить, и всем сердцем верю, что можно создать свой роман со страницами, насыщенными эмоциями и чувствами, безумствами вперемешку с детским смехом», — делится радостью 26-летняя Брутян.
Подписчики заметили, как молодые люди светятся от счастья. «Видно, какой Павел был подавленный долгое время. Все на лице написано. А сейчас расцвел рядом с порядочной, очаровательной, невероятно простой девушкой»; «Дай Бог, чтобы через много лет все это осталось в любви»; «Павел помолодел, похудел и похорошел»; «У Павла эмоции зашкаливают. Счастья вам!» — пишут они в комментариях. Яркое событие лета прошло в подмосковной вилле «Ротонда». Среди 65 гостей были и звезды отечественного шоу-бизнеса: Илья Глинников, Алексей Чадов со спутницей, Стас Михайлов с женой. Торжественную церемонию вел Стас Зубков. Огромный торт принадлежит руке мастера кондитерского искусства Андрея Шевлягина. А воплотить сказку в жизнь и создать незабываемый праздник помогла известный организатор свадеб — Анна Городжая.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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