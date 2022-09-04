15 фотографий, которые доказывают, что короткая стрижка способна изменить любого человека до неузнаваемости
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15 фотографий, которые доказывают, что короткая стрижка способна изменить любого человека до неузнаваемости

15 фотографий, которые доказывают, что короткая стрижка способна изменить любого человека до неузнаваемости

Поход к парикмахеру часто непредсказуем. Вы никогда не узнаете, каким выйдете с этого волшебного места — то ли красавицей или красавчиком, то ли чудовищем. Да и не все готовы идти на такой героический поступок, как смена любимого и привычного имиджа. Подравняли кончики и хватит — девиз многих людей. Но кто-то считает иначе и решается на эксперименты со совей прекрасной шевелюрой. Вот что из этого получается.

Сдал свою гриву на благотворительность

Снова постригся. Разница впечатляющая!

Мой муж постригся спустя 6 лет

Послушал совета и сходил в салон

И не зря сходил к отличному барберу! Иногда и гриву не надо отращивать, чтобы потом короткая стрижка создала эффект «вау».

Новая стрижка

Вышло лучше, чем я думал

Не могу перестать улыбаться

Это точно один и тот же человек?

Новая цифра в паспорте — новый имидж

До и после того, как отрезал почти 60 см волос, чтобы отпраздновать своё 30-летие.

До и после стрижки

Прощайте, длинные волосы!

После почти 6 лет отращивания волос, наконец, пришло время для основательной стрижки. Чувствую себя великолепно!

Душа попросила перемен

Вы ещё думаете, что стрижка — это всё шуточки?

А сюда можно заглянуть и посмотреть, как мужчины отрастили шикарные локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин.

# Интересное
По материалам: twizz

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