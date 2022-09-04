15 фотографий, которые доказывают, что короткая стрижка способна изменить любого человека до неузнаваемости
Поход к парикмахеру часто непредсказуем. Вы никогда не узнаете, каким выйдете с этого волшебного места — то ли красавицей или красавчиком, то ли чудовищем. Да и не все готовы идти на такой героический поступок, как смена любимого и привычного имиджа. Подравняли кончики и хватит — девиз многих людей. Но кто-то считает иначе и решается на эксперименты со совей прекрасной шевелюрой. Вот что из этого получается.
Сдал свою гриву на благотворительность
Снова постригся. Разница впечатляющая!
Мой муж постригся спустя 6 лет
Послушал совета и сходил в салон
И не зря сходил к отличному барберу! Иногда и гриву не надо отращивать, чтобы потом короткая стрижка создала эффект «вау».
Новая стрижка
Вышло лучше, чем я думал
Не могу перестать улыбаться
Это точно один и тот же человек?
Новая цифра в паспорте — новый имидж
До и после того, как отрезал почти 60 см волос, чтобы отпраздновать своё 30-летие.
До и после стрижки
Прощайте, длинные волосы!
После почти 6 лет отращивания волос, наконец, пришло время для основательной стрижки. Чувствую себя великолепно!
Душа попросила перемен
Вы ещё думаете, что стрижка — это всё шуточки?
А сюда можно заглянуть и посмотреть, как мужчины отрастили шикарные локоны и доказали, что длинные волосы не только для женщин.