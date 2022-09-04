5 упражнений йоги, избавляющих от головных болей
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5 упражнений йоги, избавляющих от головных болей

5 упражнений йоги, избавляющих от головных болей

Головная боль знакома каждому, и избавиться от нее не всегда просто. Для профилактики и быстрого улучшения самочувствия подойдут простые асаны йоги. С их помощью удастся восстановить кровоток и попрощаться с неприятными ощущениями.


Головные боли могут быть разного характера, и для того, чтобы от них избавиться, необходимо пройти полное обследование. Однако голова может болеть не из-за заболеваний, а от усталости, чрезмерного напряжения, недосыпа и даже неверной позы во время сна. Эксперты сайта рекомендуют познакомиться с упражнениями, способными снять головные боли и недомогания в короткий срок. Йога — это комплексная система, способная оздоровить тело, повысить тонус организма и улучшить настроение.

1. Заняв удобное положение сидя, правой рукой обнимают голову, касаясь пальцами подбородка. Голову плавно прижимают к плечу, а затем проделывают упражнение левой рукой. Повторяют подходы 5-7 раз, задерживая голову у плеча не 3-44 вдоха. Такая практика растягивает шейные позвонки, задействует мышцы, снимает напряжение и зажимы шеи.

2. Для второго упражнения потребуется сноровка, но в первый раз его можно выполнить, не ставя стопы на пол полностью. Руки кладут на пол, поднимаются на локтях так, чтобы голова оказалась между рук. Тело при этом напоминает букву «Л». Стопы ставят на пол или остаются на носочках. Сделав 3-4 вдоха и выдоха, плавно опускаются на пол. Упражнение помогает восстановить циркуляцию крови и обеспечить ее приток к голове.

3. Сидя на коленях, опускают голову на пол, руки заводят за спину, соединяют пальцы в замок и плавно поднимают вверх. Это упражнение расслабляет напряженные мышцы спины и снимает зажимы, мешающие поступлению крови в мозг. Если упражнение не удается, то можно занять позу ребенка и попытаться приподнять руки за спиной насколько позволяет растяжка.

4. Сидя на коленях, прогибаются в спине, отводя голову назад и вниз. Руки находятся позади туловища на полу ладонями. Упражнение помогает растянуть заднюю часть шеи, снижает напряжение мышц в спине и устраняет головную боль. Глубокое дыхание на 5 счетов, и упражнение можно завершать.


5. Лежа на спине, сгибают колени, обхватывают руками бедра или ступни с внешней стороны. Упражнение выполняют несколько минут, покачиваясь из стороны в сторону и делая движения вперед-назад. Поза избавляет от головной боли, вызванной спинными зажимами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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