Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов
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Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов

Администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов

Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов, передают "Известия".

"В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадисов будет окончательно решен. Администрация Президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание", — отметил муфтий.


По его словам, это решение демонстрирует "открытость руководства России и его желание достижения межконфессионального мира".

"Я выражаю благодарность Президенту РФ, всем сотрудникам администрации и компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых. Нет никаких сомнений, что Россия — великая страна, где чтут и охраняют традиции всех народов и вероисповеданий!" — подчеркнул он.

На информацию о том, что администрация президента РФ рассмотрит вопрос перевода сборников хадисов, отреагировал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он поблагодарил власти то, что прислушались к мнению мусульман России, а также предложил свою экспертную помощь по данному вовпросу.

"Я увидел солидарность среди ряда муфтиятов по вопросу о том, что в России необходимо создать экспертный совет из числа алимов для богословской проверки религиозных изданий и готов стать одним из участников реализации этой инициативы", — отметил он.

Муфтий Татарстана уверен, что поручения администрации президента РФ по переводческим текстам хадисов укрепят межнациональное и межрелигиозное единство в России.

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По материалам: uposters.ru

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