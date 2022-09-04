Алла Пугачева – грустная и без косметики навестила Юдашкиных

Певица Алла Пугачева побывала в гостях у старых друзей Валентина и Марины Юдашкиных и познакомилась с их новорожденной внучкой. Марина Юдашкина поделилась в блоге радостным событием. Дом дизайнера одежды посетила давняя подруга семьи — Алла Пугачева. Вот только выглядела Примадонна грустной и замученной. 63-летняя топ-менеджер модного дома Valentin Yudaskin не смогла удержаться от нахлынувших эмоций и поспешила показать новорожденную внучку Примадонне и подписчикам. Марина Владимировна выложила фотографию с гостьей и трогательной подписью.«Алла, Аллочка, Аллуся. Наша подруга приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку — Агату», — радуется встрече жена известного модельера. Однако народная артистка не выглядит радостной на фото. Потухший взгляд, худоба и отсутствие косметики непривычно для звезды российского шоу-бизнеса. Даже подписчики отметили внешний вид Примадонны. «Подругу трудно узнать»; «Не сразу поняла, кто это рядом с вами»; «Выглядит не очень, если честно»; «Алле тоже не помешали бы очки»; «Лицо обезображенное и неузнаваемое. Выглядите ужасно, Алла Борисовна». А некоторые и вовсе не смогли опознать гостью: «Рядом с Мариной Юдашкиной кто?», — интересуются в комментариях. В прошлые выходные стало известно о громком событии. Алла Борисовна вернулась в Россию. Она посетила московский бутик, а видео выложил ее друг — дизайнер Игорь Гуляев. Эта новость потрясла всю страну. Со страниц газет не сходили громкие заголовки. Звезды наперебой комментировали появление звезды в столице.Сама 73-летняя певица объяснила свое возвращение просто: «Возвращение блудной дочери прямо. У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась». Все последние месяцы Алла Пугачева борется с постоянным хейтом в свой адрес. Причем, он исходит не только от поклонников, которым не понравилось ее путешествие в Израиль после начала специальной военной операции, но и от известных людей страны, таких как телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков и других.