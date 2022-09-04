Алла Пугачева приехала на похороны Горбачева, за что ее похвалил Садальский

Певица Алла Пугачева – личность, считает Станислав Садальский. В субботу, 3 сентября, в Москве проводили в последний путь Михаила Горбачева. Первого президента СССР похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с политиком пришло много людей, в числе которых оказалась Алла Пугачева. Станислав Садальский похвалил Примадонну за такой поступок.«Я ее понимаю. Горбачев дал ей звание народной артистки СССР. Одно я понял в жизни: выдающиеся люди никогда не бывают неблагодарными. Алла — личность! Вы согласитесь?» — написал актер. Многие пользователи поддержали мнение Садальского. «Примадонна никогда не забывает добро», «Конечно! Алла Борисовна лучшая», «Она потрясающая женщина, все давно в этом убедились», — высказались они. Напомним,Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.