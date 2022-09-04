Алла Пугачева прокомментировала смерть Михаила Горбачева: "Ушла эпоха, в которой мы перестали быть "империей зла" для всего мира"
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Алла Пугачева прокомментировала смерть Михаила Горбачева: "Ушла эпоха, в которой мы перестали быть "империей зла" для всего мира"

Алла Пугачева прокомментировала смерть Михаила Горбачева: "Ушла эпоха, в которой мы перестали быть "империей зла" для всего мира"

Алла Пугачева в своих соцсетях прокомментировала смерть Михаила Горбачева. Недавно стало известно, что первый и последний президент СССР скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Пугачева присутствовала на его похоронах, которые проходили 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов.

Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть "империей зла" для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное. Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, еще не поздно.

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине Алла Пугачева улетела из России вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми. Какое-то время семья проживала в Израиле, после чего переехала в Латвию. Галкин открыто осуждает действия российских властей. Пугачева своего мнения ранее не высказывала, за что ее раскритиковал журналист Владимир Соловьев.


Алла Пугачева и Максим Галкин

В конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию. Ее возвращение прокомментировал в своей программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков. Он заявил, что певица "не нужна стране". Пугачева ему ответила.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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