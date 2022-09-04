Алла Пугачева восхищена деятельностью Михаила Горбачева

Певица Алла Пугачева высказалась о президенте СССР. Вчера, вернувшаяся в Россию Примадонна, провожала в последний путь единственного президента СССР. Во время траурной церемонии она что-то шептала у гроба умершего, а сегодня посвятила политику скорбные слова. Россия попрощалась с Михаилом Горбачевым. На траурной церемонии в Доме Союзов присутствовали многие медийные персоны, среди них и Алла Пугачева. Примадонна выразила соболезнования родственникам государственного деятеля. А потом несколько секунд постояла у гроба усопшего. Было видно, что артистка разговаривает с покойным политиком, однако что именно говорила в тот момент звезда — неизвестно. Спустя несколько дней после смерти Горбачева, Пугачева посвятила экс-президенту СССР прощальные слова.«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира, исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие, как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если он в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее детей», — написала 73-летняя артистка. К слову, на церемонию прощания с бывшим лидером государства также пришли заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, телеведущий Дмитрий Киселев, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, продюсер Виктор Дробыш и другие. Напомним, Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа на 92 году жизни после продолжительной болезни. После гражданской панихиды экс-президента похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой Максимовной.