Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь Украине
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Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь Украине

Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь УкраинеЧитатели Breitbart News в Twitter назвали помощь Украине схемой отмывания денег

Американские пользователи Twitter призвали президента США Джо Байдена прекратить оказывать помощь Украине. Так они прокомментировали новость издания Breitbart News о том, что Белый дом планирует выделить Киеву еще 13 миллиардов долларов.

В частности, пользователь с ником @kimsuejim выразил мнение, что Соединенные Штаты должны в первую очередь защищать себя. «Я слышал, что из-за всех вооружений, которые мы отправили за границу, у наших собственных Вооруженных сил не хватает боеприпасов», — пояснил он. «Нет, черт возьми, нет! Больше никаких денег Украине», — согласился с ним комментатор @PaulineChildre5.

Некоторые пользователи выразили мнение, что оказание помощи Киеву является схемой отмывания денег. «Мне интересно, сколько из этих денег поступает на частный банковский счет Байдена на Каймановых островах», — поинтересовался юзер @Veritasvincit.

Кроме того, американцы обратили внимание на другие регионы, которые требуют внимания. «Сколько миллиардов выделяется Украине, в то время как Тайвань, который противостоит Китаю, получает только миллиард? Китай представляет собой большую угрозу, чем Россия за последние 30 с лишним лет», — заявил @HeyYouOvaDer.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака раскритиковал решение Белого дома запросить у Конгресса США еще 11 миллиардов долларов для помощи Украине. Он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что американцы «живут в аду», в то время как Белый дом готовит очередной пакет финансовой помощи Киеву.

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По материалам: lenta.ru

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