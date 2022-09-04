Анфиса Чехова проигралась в казино

Актриса и ведущая Анфиса Чехова рассказала, чем закончилось посещение Лас-Вегаса. Артистка путешествует по США. Сейчас звезда находится в Лас-Вегасе. Разумеется, телеведущая не упустила возможности заглянуть в казино и поиграть на автоматах. Однако выиграть Анфисе не удалось. Более того, телеведущая призналась, что даже не поняла, как потерпела неудачу. К счастью, звезда не лишилась крупной суммы денег, а проиграла всего один доллар. На этот счет у Чеховой есть собственная инструкция. Которая помогает не остаться без гроша после прогулки по Лас-Вегасу.«У меня есть принцип: я никогда не покупаю фишек больше, чем на сто долларов. Если выиграю 1000 долларов, встаю и ухожу. Если проиграю, фишки не докупаю, останавливаюсь на этом. Засунула в автомат доллар и не поняла, как проиграла. А люди тут по 500 долларов суют и за минуту все проигрывают», — поделилась Анфиса. Кстати, пока звезда отдыхает, ее сын Соломон проводит время с отцом, актером Гурамом Баблишвили, в Грузии. Чехова решила отложить школу для сына (точнее, очное ее посещение), и продлить и себе, и ему каникулы. «Пока все дети и родители встали сегодня ни свет ни заря и потопали на школьную линейку, я наслаждалась пиццей в Санта-Барбаре. Соломон до конца сентября остался продлевать лето в Грузии. Этот месяц он будет обучаться дистанционно! Храни Бог всех бабушек и дедушек, тетей-дядей, хороших пап и их прекрасных жен!» — сообщила знаменитость.