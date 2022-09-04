Барак Обама получил "Эмми" в номинации "выдающийся рассказчик"

Вадим Карасев

Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом премии "Эмми" в номинации "выдающийся рассказчик". Жюри отметило его повествование в документальном сериале Our Great National Parks ("Наши великие национальные парки") производства Netflix. Об этом сообщается на официальном сайте Американской телевизионной академии.

Проект "Наши великие национальные парки" рассказывает о дикой природе национальных парков США, Индонезии, Кении, Чили и других стран. Его спродюсировала компания Higher Ground Productions, которую основали Барак Обама и его супруга Мишель.

В категории также были представлены бывший американский баскетболист, а ныне актер, продюсер и сценарист Карим Абдул-Джаббар ("Черные патриоты истории: герои гражданской войны"), британский телеведущий Дэвид Аттенборо ("Брачная игра"), комик и телеведущий Уолтер Камау Белл ("Нам нужно поговорить о Косби") и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго ("Серенгети II").

Помимо Обамы единственным президентом США, получившим "Эмми", является Дуайт Эйзенхауэр. В 1956 году его наградили за то, что он первым из президентов страны провел телевизионную пресс-конференцию.

Напомним, что 74-я церемония вручения премии "Эмми" состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. На ней будут вручать награды в основных категориях (лучший комедийный, драматический и мини-сериал, лучшие актеры и актрисы, лучшая режиссура и сценарий). Лидирует по числу номинаций в этом году сериал "Наследники" — у проекта их целых 25. По 20 номинаций — у "Белого лотоса" и "Теда Лассо", 17 — у комедийного сериала "Убийства в одном здании". Хит Netflix "Игра в кальмара" стал первым неанглоязычным сериалом, номинированным на "Эмми". Всего у сериала 14 номинаций.

Ольга Петелина