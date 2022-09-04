Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа

Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа

Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажаАктер Фрейзер рассказал о головокружении после съемок в роли 272-килограммового персонажа

Американский актер Брендан Фрейзер рассказал, как проходили съемки фильма «Кит», в котором он сыграл 272-килограммового персонажа. Его слова передает Variety.

Актер признался, что он по-новому учился передвигаться, поскольку на съемках ему пришлось носить специальный костюм. «Я развил мышцы, о существовании которых даже не подозревал», — заявил Фрейзер.

Артист также отметил, что чувствовал головокружение после съемок. «В конце дня я чувствовал головокружение, когда с меня снимали все эти вещи. Это было все равно, что сойти с причала и сесть в лодку в Венеции. Ощущение "волнистости". Я стал понимать людей, живущих в такой форме. Нужно быть невероятно сильным человеком как морально, так и физически, чтобы находиться в таком теле», — высказался актер.

В фильме «Кит» режиссера Даррена Аронофски Фрейзер играет учителя английского языка Чарли. Согласно сюжету, герой проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни — бывшего ученика Алана.

Ранее актер Сильвестр Сталлоне рассказал о неудачной попытке получить роль в «Крестном отце».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Италии потребовали от Евросоюза возместить расходы из-за антироссийских санкций
В Италии потребовали от Евросоюза возместить расходы из-за
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового
Итоги недели: в IOHK назвали дату активации Vasil в Cardano, а сооснователь MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара
Итоги недели: в IOHK назвали дату активации Vasil в Cardano, а
Когда делать окрашивание волос и стричься: лунный гороскоп красоты на сентябрь 2022 года, благоприятные дни
Когда делать окрашивание волос и стричься: лунный гороскоп красоты на
Норвежского футболиста затравили за переход в российский клуб
Норвежского футболиста затравили за переход в российский клуб
МИД России заявил об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
МИД России заявил об обсуждении переноса штаб-квартиры ООН из
Алла Пугачева восхищена деятельностью Михаила Горбачева
Алла Пугачева восхищена деятельностью Михаила Горбачева
Психолог пожалел женщин Дмитрия Нагиева
Психолог пожалел женщин Дмитрия Нагиева
ЧП: На Камчатке погибли туристы, пытаясь покорить вулкан
ЧП: На Камчатке погибли туристы, пытаясь покорить вулкан
Анфиса Чехова проигралась в казино
Анфиса Чехова проигралась в казино
Алла Пугачева – грустная и без косметики навестила Юдашкиных
Алла Пугачева – грустная и без косметики навестила Юдашкиных
Пугачева ответила порицавшему покинувших страну артистов Никите Михалкову
Пугачева ответила порицавшему покинувших страну артистов Никите

Топ на сегодня

Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов
Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания
Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Спокойный отдых с ондатрой на берегу
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
Александру Гудкову может грозить реальный срок
Александру Гудкову может грозить реальный срок

Еще по теме

Звезда фильма "Мумия" Брендан Фрейзер обвинил экс-главу Голливудской ассоциации иностранной прессы в домогательствах
Звезда фильма «Мумия» Брендан Фрейзер пострадал от домогательств
Известный кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках "Дюны"
Райан Рейнольдс раскрыл подробности о съемках второй части «Дэдпула»