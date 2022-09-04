Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей
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Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей

Бывший муж Татьяны Лазаревой рассказал, как рушится жизнь его детей
Экс-супруг ведущей Татьяны Лазаревой беспокоится за отношения с детьми.   Михаил Шац, экс-участник «О.С.П. — студии», всерьез забеспокоился об отношениях с детьми. Он старается много разговаривать с наследниками, особенно после расставания с супругой. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу The Insider, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Юморист и его 23-летняя дочь София живут в Израиле. В начале года они совместно приняли решение покинуть Россию и обосноваться в другой стране. Несмотря на то, что девушка поддержала идею о переезде, артист не на шутку взволнован эмоциональным состоянием наследницы. «Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один», — говорит отец двух девочек. По его словам, разобраться во внутреннем мире детей помогают разговоры по душам. Еще недавно София отказывалась делиться с отцом своими мыслями и просила оставить ее в покое. «Я уже рассказывал много раз. «Пап, закрой дверь» — это фраза Сони, которую она мне все время говорила практически на второй минуте нашего разговора», — вспоминает 57-летний ведущий.
# Шоу-бизнес Лазарева Татьяна
По материалам: z-aya

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