Чего больше всего стоит опасаться Львам

Вадим Карасев

Всем нам порой стоит быть осторожнее в наших поступках и делах. Астрологи рассказали о том, чего больше всего стоит опасаться представителям такого Знака Зодиака как Лев, чтобы не спугнуть удачу.

Львов часто относят к самым злопамятным Знакам Зодиака. На деле это не всегда так, поэтому данный недостаток нельзя считать основным. Львы умеют забывать все плохое, но делают это не всегда. Гораздо больше им стоит опасаться нечто иного.

Бескомпромиссность

Львы — люди, которые часто стоят на свое до последнего. Это может быть полезным в некоторых случаях, но в основном нужно уметь отступать, когда дело пахнет жареным. Если спор или недопонимание заходят слишком далеко, начиная переходить в ссору или конфликт, обязательно нужно остановиться. Львы «без тормозов» постоянно попадают в передряги и ссорятся с теми, с кем ссориться не стоит.

Спонтанные покупки

Львам нужно совершать только обдуманные покупки. Как показывает практика и наблюдения, Львы частенько покупают то, что им совершенно не нужно, принимая поспешные решения. В те моменты, когда они отправляются на шопинг, астрологи советуют брать с собой ровно столько денег, сколько необходимо для покупки всего самого нужного и важного, чтобы не было соблазна потратиться на что-то бесполезное.

Грубость

Близкие и знакомые Львов прекрасно знают, что эти люди могут сказать что-нибудь не самое приятное, однако, посторонним окружающим достаточно сложно бывает принять это без какой-либо обиды. Львам нужно быть благоразумнее и добрее к тем, кого они не знают или знают плохо. Дурная слава еще никому не помогала стать успешнее, так что подобное поведение лучше пресекать.

Чрезмерная гордыня

Умеренная гордость — это хорошо, поскольку в таком случае человек не дает никому вытирать об себя ноги. Львы же порой чрезмерно заносчивы, высокомерны и даже нетерпимы по отношению к окружающим. Такое поведение отталкивает от них хороших людей. Астрологи советуют Львам как можно чаще вести себя открыто и по-доброму, особенно к тем, кто первым проявляет к ним доброту. Это очень важно, поскольку в таком случае люди будут более охотно формировать со Львом дружбу и доверительные отношения.

Демонстрация неуверенности

Львы часто предстают перед людьми уверенными в себе личностями. Окружающим кажется, что уверенность Львов непоколебима. Многие воспринимают это как вызов. Если Львам хочется поддерживать уважение окружающих к себе, им придется играть эту роль до самого конца. Как только сильный Лев показывает всем, что он ослаб, на него тут же налетят враги и постараются добить пока тот «ранен» и не может сопротивляться их натиску. Львов часто окружают люди, которые с радостью объединят усилия для того, чтобы насолить им.