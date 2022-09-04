ЧП: На Камчатке погибли туристы, пытаясь покорить вулкан

При восхождении на камчатский вулкан почти никто не выжил. 12 туристов отправились покорять вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Ночью группа сорвалась в пропасть. Согласно последним данным, шестеро человек погибли. Из оставшихся в живых только двое находятся в сознании. Сейчас к пострадавших отправились спасатели. Известно, что подъем людей, приехавших на Камчатку из пяти регионов России, организовала некая фирма из Новосибирска. Правоохранители ведут расследование по этому поводу, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает Readovka. Справедливости ради стоит отметить — группы была зарегистрирована в МЧС и вызывала помощь по спутниковому телефону, так как обычная связь здесь не работает. К слову, Ключевская сопка — действующий вулкан. В последние дни в его районе царила непогода — дул сильный ветер, что могло спровоцировать камнепад.