Что нужно знать православным верующим о дне памяти Луппа Солунского, отмечаемого 5 сентября 2022 года

5 сентября христиане чтут память мученика Лупа Солунского (Фессалоникийского), который жил в конце III — начале IV веков в городе Солуни, в Греции, и был верным соратником и последователем святого великомученика Димитрия Солунского. В народном календаре день обозначен как Лупа-брусничник. Считается, что в это время брусника вбирает в себя все полезные свойства, поэтому стоит собираться в лес по ягоды.

Краткая история жизни мученика Луппа Солунского

Православная церковь 5 сентября чтит память великомученика Луппа, который был верным помощником праведника Димитрия Солунского. Жил святой Луппа в III-IV веке.

Святой Луппа сопровождал своего господина до последнего вздоха. А когда тот покинул этот свет, то он окропил одежду Димитрия кровью и забрал его перстень. Вместе с этими вещами Луппа совершал в Солуни многие чудеса.





Когда Луппа разбил языческих идолов, то подвергся серьезным гонениям и преследованиям от этих идолопоклонников. Однако, благодаря Божие силе он остался невредимым. Когда император Максимиан Галерий повелел убить святого, тот сам добровольно сдался в руки мучителей и был усечен мечем.

О чем говорят народные приметы в день памяти Луппа Солунского





Зима рано наступит, если журавли улетели на Юг в День памяти Луппа Солунского. Скорую зиму предвещает также мороз утром 5 сентября. Если заморозка в этот период не будет, то весь первый месяц осени теплым будет. Услышать гром в этот день, быть теплой осени, но морозной зиме. Поздняя и тихая зима будет, если журавли улетают низко. Тихо и стремительно летят эти птицы, к непогоде. Если к 5 сентября уже созрела брусника, значит можно уже собирать урожай овса. Последующий год удачно пройдет у того, кто не будет лениться в День памяти Луппа Солунского.Что нужно и что нельзя делать 5 сентября 2022 года

В день памяти Луппа Солунского следует соблюдать спокойствие и быть смиренными. Не рекомендуется сетовать на свою судьбу в этот период, осуждать близких и родных. Нельзя также сплетничать в этот период, начинать новые проекты и строить планы на будущее.

Не стоит проявлять слишком много активности 5 сентября и совершать необдуманные поступки. Лучше равномерно и тихо идти по заранее намеченному плану, не отвлекаясь от него. Хотя конечно же, нужно одновременно продумывать свои дальнейшие действия, чтобы достигнуть определенных целей.





Нельзя в этот день давать деньги в долг, поскольку вместе с ними можно отдать свой покой и удачу. Не рекомендуется в этот период подметать полы, увольняться с работы и рассказывать приснившиеся сны.

Не рекомендуется в этот день брать в руки острые предметы, поскольку риск пораниться очень велик. К тому же, раны после этого будут долго и мучительно заживать. Нельзя 5 сентября оставлять детей одних в поле, чтобы избежать различных неприятностей и бед.

Запрещено в день памяти Луппа Солунского отказывать в милостыне. Нужно напечь пирогов, и раздать их всем близким и родным, а также нуждающимся. Не рекомендуется ходить в лес в этот день и говорить там с лесником. В старину люди полагали, что это леший оборачивается грибником, и заманивает в свою ловушку доверчивых путников.

День памяти Луппа Солунского считается благоприятным периодом для заключения брака. Люди верят, что союз устроенный в этот день будет долговременным и прочным. Люди, родившиеся 5 сентября очень талантливы и необыкновенны. Они проживают долгую жизнь и оставляют после себя ощутимый след (к примеру, Вольф Мессинг, Петр Чайковский и другие).