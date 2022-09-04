Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
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Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться

Чулпан Хаматову из-за неадекватности отправляют лечиться
Шахназаров возмущен поведением актрисы Чулпан Хаматовой. Перебравшаяся в Латвию артистка сорвалась на журналистку из России, когда та хотела с ней поговорить. Артистка потребовала отойти от нее и впредь не приближаться. Дерзкое поведение актрисы не осталось без внимания журналиста Михаила Шахназарова. «Мы видим, во-первых, что у Чулпан Хаматовой все «хорошо» с нервной системой. Во-вторых, с воспитанием все «прекрасно» и с культурой поведения все на уровне», — иронично прокомментировал блогер.
По мнению Шахназарова, с таким отношением к людям, когда приходится срываться на них из-за безобидного желания пообщаться, можно предположить наличие проблем со здоровьем. Однако не стоит, уверен блогер, отворачивать прессу от себя. «Когда человек начинает на людей бросаться, ему только один совет можно дать — обратится к хорошему доктору», — подытожил Шахназаров. Ранее Михаил Шахназаров объяснил, почему Хаматовой не стоит возвращаться в Россию, сообщает «Народные Новости».
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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