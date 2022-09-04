Дата и время осеннего равноденствия 2022 года
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Дата и время осеннего равноденствия 2022 года

Дата и время осеннего равноденствия 2022 года

Ежегодно в сентябре отмечается важная астрономическая, астрологическая, церковная и даже мистическая дата — осеннее равноденствие. Данный праздник появился в древние времена, когда люди начали замечать изменения движения дневного светила по небу. Подобное явление породило много интересных традиций, примет и обрядов.

Дата и время осеннего равноденствия в 2022 года

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Обычно осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября. В 2022 году это случится 23 сентября в 01:03 (UTC) или в 04:03 (по Москве). После световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря.

Традиции праздника

В день осеннего равноденствия следует поблагодарить Бога за все хорошее, что было в этом году, за все положительные планы, которых вы смогли достичь и за моменты радости.

Что еще предстоит сделать 23 сентября, в день осеннего равноденствия:

  • загадать желание, ведь энергия равноденствия поможет быстрее их выполнить;
  • пригласить родственников, друзей и знакомых за стол, где угостить их осенью.

В прошлом наши предки в день осеннего равноденствия прославляли Богородицу, пекли пироги из муки нового урожая и заканчивали гулянье на улице. После этого вечерницы устраивали только в домах.

Считалось, что этот день особенный, ведь он полон магии. Поэтому девушки будут проводить различные ритуалы и обряды. Например, привлекали любовь, благополучие, здоровье и т.д.

ЗАПРЕТЫ ДНЯ

  • Не начинайте новых дел, лучше все свободное время в этот день посвятить себе и своему душевному здоровью.
  • Не стоит ругаться, иначе вы испугаете свое счастье и благополучие.

Обряды на любовь в этот день

Обряды на осеннее равноденствие тесно связаны с личным благополучием и стремлением человека к счастью. Они призывают высшие силы в помощь каждому нуждающемуся. Самым простым способом наладить связь с богами является обращение к природе и использование ее даров. На любовь и замужество Незамужние девушки или одинокие могут попробовать улучшить свою личную жизнь. Для этого понадобиться купить два кольца, найти красную ткань, алую шерстяную нить, листик розовой бумаги. Если имеется совместное фото с объектом обожания — добавляют его. Ближе ко времени наступления равноденствия в регионе проживания садятся за стол и пишут особое заклинание на бумаге:

Мой муж (имя или пропуск, если нет возлюбленного) на руках меня носит, холит и лелеет каждый день! Чувства наши любовные не победить и не сокрушить. Твоею буду я (собственное имя) навсегда! Ключ, замок, язык. Аминь!

# Общество Разное
По материалам: rsute

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