День 4 сентября в истории

День работников нефтяной и газовой промышленности.

Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1965 года. Отмечается в первое воскресенье сентября.

Нефтегазовая отрасль — один из ведущих секторов российской экономики, и формируют почти четверть валового внутреннего продукта и две трети экспортных доходов бюджета.

День специалиста по ядерному обеспечению.

Профессиональный праздник Вооруженных сил РФ. Учреждён указом Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

4 сентября 1947 года был образован Специальный отдел при Генеральном штабе ВС СССР (ныне — 12‑е Главное управление Министерства обороны РФ), на которое было возложено руководство испытаниями ядерного оружия.

35 лет назад (1987) в Москве завершился суд над Матиасом Рустом, пилотом, который посадил свой самолет на Красной площади.

28 мая 1987 года 19-летний немецкий спортсмен-пилот Матиас Руст на самолете «Сессна» нарушил границу СССР в районе Кохтла-Ярве (Эстония) над Финским заливом. Локаторы советского ПВО это зафиксировали, и на перехват нарушителя был выслан истребитель. В то время в Советском Союзе действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолётам, поэтому самолёт Руста сбит не был, но вплоть до Москвы «Сессна» летела «под конвоем». Летчик приземлился у Собора Василия Блаженного на Красной площади.

Руст был немедленно арестован. 4 сентября 1987 года он был приговорен к четырём годам лишения свободы за незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил полётов и злостное хулиганство. В августе 1988 года решением Президиума Верховного Совета Руст был помилован и выдворен из СССР.

47 лет назад (1975) вышла в эфир первая передача телевизионного клуба «знатоков» «Что? Где? Когда?»

Первоначально телепередача называлась «Семейная викторина «Что? Где? Когда?». К концу 1970-х годов формат телеигры поменялся и стал похож на современный.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны начались артиллерийские обстрелы Ленинграда.

Они продолжались до 22 января 1944 года. Ежедневно на город падало в среднем свыше 200 снарядов.

Всего за время войны в результате обстрелов и бомбежек погибли более 17 тысяч ленинградцев. Было разрушено и сожжено свыше 3 тысяч зданий, повреждено — более 7 тысяч.

104 года назад (1918) был образован Московский государственный горный университет.

4 сентября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет о создании Московской горной академии. В 1930 году академия была разделена на несколько институтов: Московский горный институт (МГИ), Московский институт стали, Московский геологоразведочный институт, Московский нефтяной институт, Московский институт цветных металлов и золота и Московский торфяной институт.

МГИ несколько раз реорганизовывался. В 1993 году ВУЗ стал университетом, а в 2014 году вошел в состав Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», как Горный институт.

109 лет назад (1913) экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Бориса Вилькицкого открыла Землю Николая II (ныне — Северная Земля).

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана началась в 1910 году. Специально для неё на Невском заводе в Петербурге были построены два ледокола — «Таймыр» и «Вайгач» — водоизмещением 1,5 тысячи тонн каждый и мощностью машин в 1,2 тысячи лошадиных сил. Основная цель экспедиции была разведать Северный морской путь и пройти по нему из Владивостока в Архангельск.

За три года экспедиция изучила Восточно-Сибирское и Чукотские моря, описала Медвежьи и Новосибирские острова, часть материкового побережья.

3 сентября 1913 года вахтенные офицеры на двух судах внесли в судовые журналы одинаковую запись: «По носу на горизонте виднеется земля». 4 сентября на мысе Берга был зачитан приказ начальника экспедиции об открытии новых земель и присоединении их к России. Под оружейные залпы на берегу был поднят русский флаг.

Первоначально архипелаг был назван «Тайвай» (по первым слогам экспедиционных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач»). В 1914 году он был переименован в «Землю Императора Николая II», а в 1926 году — в Северную Землю.

322 года назад (1700) указом Петра I учрежден Приказ рудокопных дел.

Он положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в России. Приказ рудокопных дел возглавил окольничий Алексей Лихачёв. Ведомство занималось поисками руды, строило заводы, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых, а также занималось подготовкой специалистов горного дела.

В 1719 году вместо Приказа была создана Берг-коллегия, а в 1806 году был учрежден Горный Департамент. В 1882 году указом императора Александра III при Горном Департаменте был учрежден Геологический Комитет — первое государственное научное геологическое учреждение России.

6 лет назад (2016) папа Римский Франциск причислил мать Терезу к лику святых Римско-католической церкви.

Католическая монахиня мать Тереза (в миру — Агнес Гонджа Бояджиу) стала известна своей благотворительной миссией в Индии. Она основала женскую монашескую конгрегацию «Сестры Миссионерки Любви», деятельность которой была направлена на создание школ, приютов, больниц для бедных и тяжелобольных. Около 50 лет мать Тереза занималась благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

Ее миссионерская деятельность была удостоена целого ряда почетных наград, в том числе Нобелевской премии мира (1979).

В 2003 году мать Тереза была причислена Римско-католической церковью к лику блаженных, а 4 сентября 2016 года — канонизирована (причислена к лику святых).

24 года назад (1998) на британском телеканале ITV1 вышел в эфир первый выпуск телевикторины «Кто хочет стать миллионером?».

Ее придумали радиопродюсер Дэвид Бриггс, телепродюсер Пол Смит и виджей Крис Таррант. Увлекательная телеигра быстро завоевала мировую популярность, которую сохраняет и до сих пор. Права на собственные версии викторины приобретены телекомпаниями из более чем 160 стран. 1 октября 1999 года игра (первоначально под названием «О, счастливчик!») дебютировала на российских телеэкранах.

24 года назад (1998) в Калифорнии (США) была зарегистрирована компания Google.

Она выросла из научно-исследовательского проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. В сентябре 1997 года они зарегистрировали домен для одноименной поисковой системы.

В августе 1998 года соучредитель Sun Microsystems Энди Бехтольшайм выписал студентам чек на 100 000 долларов. На эти деньги они основали компанию Google. Первый офис компании располагался в гараже.

90 лет назад (1931) во Львове (Польша) была учреждена Международная федерация стрельбы из лука.

Международную организацию основали Франция, Чехословакия, Швеция, Польша, США, Венгрии и Италии.

134 года назад (1888) Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак».

В начале 1880-х годов клерк одной из страховых компаний Джордж Истман изобрел метод изготовления сухих негативных пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». Стремление Истмана сделать фотографию массовым увлечением послужило главным стимулом к разработке методов, позволяющих максимально упростить процесс фотографирования.

В 1888 году он выпустил простую камеру — затвор лишь с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 метров и до бесконечности. Аппарат заряжался рулоном светочувствительной бумаги на 100 снимков и стоил 25 долларов.

Самое главное в новом фотоаппарате было то, что его владельцу ничего не надо было уметь. Не вынимая отснятую пленку, аппарат отправляли фирме-изготовителю, где проявляли негативы и печатали все, что получилось. Фотографии и вновь заряженный аппарат возвращали владельцу. Рекламный слоган компании, который придумал сам Истман, гласил: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное».