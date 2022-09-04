Дочка Константина Меладзе бежит от своего прошлого
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Дочка Константина Меладзе бежит от своего прошлого

Дочка Константина Меладзе бежит от своего прошлого
Дочь композитора Константина Меладзе, Лия сбежала в Европу. До свадьбы с Верой Брежневой Константин Меладзе около 20 лет прожил с Яной Сумм, которая подарила ему двух дочек и сына. Звездные наследники ведут непубличный образ жизни, однако на днях 18-летняя дочь музыканта Лия вышла на связь. Девушка призналась, что у нее серьезные психологические проблемы с параноидальными мыслями. По словам Лии, члены семьи очень поддержали ее. Родители возили дочь по больницам и не спали ночами.
«Им хотелось просто плакать вместе со мной. Они дали мне все, чтобы я чувствовала себя лучше», — поделилась наследница Меладзе в соцсети. Сейчас девушка перебралась в Европу, чтобы начать новую жизнь. Пока она продолжает бороться со своими проблемами. «Мое прошлое рухнуло, и я даже боюсь повернуться назад, чтобы увидеть, что от него осталось. От него бросает в дрожь. Настоящее кажется пустым», — откровенно рассказала Лия.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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