Екатерина Климова в платье с голой спиной восхитила осиной талией

Актриса и мама четверых детей, Екатерина Климова появилась на закрытии кинофестиваля в эффектном наряде, подчеркнувшем ее точеную фигуру. Екатерина Климова всегда могла похвастаться точеной фигурой. Однако для красной дорожки ММКФ артистка сделала почти невозможное: звезда приблизила свои параметры к модельным, чтобы показать себя в эффектном платье. Для церемонии закрытия ММКФ-2022 Екатерина выбрала довольно откровенный наряд. Климова появилась на публике в роскошном платье длины макси, пикантными деталями которого являлись полупрозрачная ткань, имитирующая полное отсутствие нижнего белья, впечатляющий вырез на спине и разрез по подолу. Такой наряд выгодно подчеркнул талию звезды, которая стала еще более точеной и узкой!В чем секрет стройности артистки, фанаты не узнали, однако Екатерина не раз повторяла, что в основе ее красоты — забота о здоровье. По ее мнению, любые нюансы фигуры легко скорректировать, будучи полностью здоровой. «Конечно, я стараюсь ухаживать за собой, правильно питаться, заниматься спортом, но в основе всего этого — здоровье. Если человек следит за своим здоровьем, он уже выглядит хорошо, и останется только подкорректировать те проблемы, которые есть, они у каждого свои», — отметила звезда в одном из интервью.Кроме того, Климова считает, что окружающим не стоит знать о ее проблемах в личной жизни. Артистка старается не выносить все на публику, предпочитая лишь загадочно улыбаться на провокационные вопросы, по ее собственному мнению, «как Джоконда».