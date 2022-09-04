Европейцы разнесли спикера Европарламента после его слов о циничном решении России прекратить прокачку газа

Вадим Карасев

Европейские пользователи Twitter раскритиковали пресс-секретаря Европарламента Эрика Мамера за непоследовательную позицию по российскому газу. Представитель ЕС после полной остановки "Северного потока – 1" назвал "Газпром" ненадежным поставщиком.

По словам Мамера, бессрочная остановка прокачки газа по первому "Северному потоку" является показателем "цинизма" России. Пресс-секретарь Европарламента назвал связанные с санкциями технические трудности при обслуживании газопровода "ложным предлогом", используемым Москвой для давления на страны Евросоюза.

"Заявление "Газпрома" о закрытии "Северного потока" под ложным предлогом является еще одним подтверждением его ненадежности в качестве поставщика. Это также свидетельствует о цинизме России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо выполнения контрактов", – заявил Эрик Мамер.

Пользователи Twitter после этого обрушились с критикой на представителя Европарламента. Простым европейцам кажется непоследовательной и нелогичной текущая внешнеполитическая конъюнктура Запада, которой также придерживается ЕС. Так, пользователь под ником Pique Dame отметил, что западные страны сами виноваты в создавшихся проблемах: Германия приостановила ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", а ряд мировых компаний под давлением правительств покинули российский рынок, отказавшись таким образом от ранее оговоренных обязательств.

"Если вы отправите оружие, вы получаете возмездие", – добавил Alé il Chimico, подразумевая активное снабжение Украины оружием и бронетехникой, с чем принципиально не согласна Москва.

Реакция подписчиков Эрика Мамера на его лицемерные высказывания

Пользователь Radical Lemming иронизирует над форсированным "избавлением" Европы от российского газа и нефти. "Разве мы не счастливы? Путин помог ЕС освободиться от зависимости от "путинского газа". Так намного проще и быстрее. Нет больше никаких стонов. Теперь [поговорим] о настоящей проблеме: согреться".

"Превратить валюту и всю финансовую инфраструктуру в оружие, заморозить частные счета, закрыть глаза на Gazprom Germania и, наконец, установить [потолок] цен на нефть – и [при этом] говорить о соблюдении чего-либо.. [для этого] вы должны быть политиком ЕС", – подчеркнул ben_bayram.

Подписчики поставили на место пресс-секретаря Европарламента

Seshadri Kumar подчеркнул, что на закрытие "Северного потока – 1" могло повлиять коллективное решение G7 о проработке механизмов по ограничению цен на российскую нефть.

"Вы думаете, что можно установить предельную цену на нефть, и они будут просто сидеть и [продавать] ее? Вы пытаетесь уничтожить их экономически. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. P.S. До зимы два месяца, наслаждайтесь льдом", – написал пользователь.

Представителю Европарламента указали на непоследовательность позиции по русскому газу

Страны Евросоюза стараются как можно скорее смягчить нависший над регионом энергетический кризис в условиях приближающейся зимы. Так, Эстония, которая была и остается ярой сторонницей полного отказа от топлива из России, констатировала свою неспособность сформировать стратегический запас природного газа - не хватило денег. В новом отопительном сезоне Европе придется потратить лишние 210 млрд евро только из-за роста цен на топливо.



В середине июня "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 1". Причиной стали проблемы с оборудованием Siemens. Большую часть лета объемы поставок по магистрали не превышали 1/5 ее мощности, что отразилось на стоимости топлива в Европе. Вечером 2 сентября "Газпром" объявил о бессрочной приостановке действия трубопровода.