Фил Спенсер: мы гарантировали Sony выход Call of Duty на Playstation — это далеко не типичное соглашение
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Фил Спенсер: мы гарантировали Sony выход Call of Duty на Playstation — это далеко не типичное соглашение

Фил Спенсер: мы гарантировали Sony выход Call of Duty на Playstation — это далеко не типичное соглашение


На этой неделе британский регулятор CMA выразил обеспокоенность сделкой Microsoft и Activision Blizzard, заявив, что данное слияние может негативно сказаться на конкуренции. В том же заявлении было сказано, что франшиза Call of Duty, если она станет эксклюзивом Xbox, может дать сильнейшее преимущество Xbox перед Playstation.

Microsoft еще в январе говорила, что Call of Duty продолжит выходить на Playstation. А в день, когда агентство CMA опубликовало свое сообщение, Microsoft выпустила пост в официальном блоге, подтвердив в очередной раз, что планирует выпускать популярный шутер Activision на консолях Sony в будущем.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер прокомментировал ситуацию вокруг Call of Duty и Playstation порталу The Verge. По его словам, Microsoft дала необходимые гарантии Sony еще в январе — в письменном виде:

В январе мы подписали соглашение с Sony, чтобы гарантировать Call of Duty для Playstation с паритетом функций и контента, по крайней мере, еще на несколько лет […]. Это предложение, которое выходит далеко за рамки типичных соглашений игровой индустрии.

Напомним, Microsof рассчитывает закрыть сделку по покупке Activision Blizzard до конца июня 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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