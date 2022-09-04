Глазная йога: упражнения, которые улучшают зрение и фокусировку внимания
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Глазная йога: упражнения, которые улучшают зрение и фокусировку внимания

Глазная йога: упражнения, которые улучшают зрение и фокусировку внимания

Если человек не умеет расслаблять глазные мышцы, это может привести к различным заболеваниям. Зрение со временем будет только ухудшаться, даже если он проводит время без использования телефона или компьютера. Мы расскажем, как йога для глаз улучшает зрение и фокусировку внимания.

Первое упражнение

Пожалуй, это самая простая, но очень эффективная зарядка для глаз. После нее у человека улучается кровообращение, а нервные окончания становятся более крепкими. Этот массаж способен убрать все напряжение с глаз. Выполнять его можно в любое время суток, когда человека одолевает усталость.

Для начала необходимо поставить локти на стол. Затем соединить бока ладоней и мизинцы. Голову нужно опустить так, чтобы она уперлась в руки, а шея полностью расслабилась. После этого глаза необходимо легко, но тщательно массировать круговыми движениями ладоней. Если ощущается тепло, значит, вы все выполняете правильно.

Второе упражнение

Для этого упражнения необходимо взять стул, поставить его перед окном и сесть на него. Затем нужно выбрать какой-либо объект на улице и сфокусироваться на нем. Эту часть упражнения необходимо повторить несколько раз. Затем следует посмотреть на стекло, но нужно это делать медленно, чтобы не закружилась голова. Эту зарядку можно выполнять 5 минут. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы глазные мышцы полностью расслабились. Упражнение будет не только поддерживать зрение, но и улучшать его.

Третье упражнение

Это упражнение необходимо выполнять в ночное время суток. Для него понадобится взять свечу, поставить ее на стол и зажечь. Необходимо отключить все лампы в комнате. Нужно занять удобную позу на стуле, внимательно смотреть на огонек и ни на что не отвлекаться. После трех таких подходов, необходимо закрыть глаза ровно на 1 минуту. Потом нежелательно включать яркий свет или работать за компьютером. Лучшим решением будет принять ванну и лечь спать. Это упражнение позволит глазам полностью расслабиться и отдохнуть от тяжелого дня.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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