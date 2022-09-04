Хинштейн рассказал, что относится к пропаганде ЛГБТ и нетрадиционности
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Хинштейн рассказал, что относится к пропаганде ЛГБТ и нетрадиционности

Демонстрация фильмов и литературы, направленных на формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений, будет наказываться, согласно положениям законопроекта об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Такое разъяснение сделал Александр Хинштейн, автор инициативы и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее он опубликовал текст законопроекта. Согласно документу, штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений составит от 50 до 100 тысяч рублей для физлиц, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток). Штраф за пропаганду педофилии предлагается установить в размере от 200 до 400 тысяч рублей для физлиц, от 400 до 800 тысяч рублей для должностных лиц, от миллиона до четырех миллионов рублей для юрлиц (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).

«В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем», — сказал Хинштейн ТАСС.  

Парламентарий привел в пример роман Владимира Набокова «Лолита«, который, по его словам, «невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии». «Для настоящего искусства и литературы я не вижу никаких угроз, а для откровенно провокативных произведений типа „Лето в пионерском галстуке“ — да», — заверил он.

Хинштейн пояснил, что никто не собирается «ломать существующие конструкции», а речь идет о расширении «уже установленной ответственности за пропаганду».

«Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность (того), что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это подпадает под перелагаемые нами санкции«, — пояснил депутат.

Инициатива вынесена на обсуждение в рамках открытых общественных слушаний, запланированных на сентябрь. Они помогут выработать окончательную редакцию законопроекта, а также, чтобы понять, «не выпадает ли что-то из юрисдикции» документа, продолжил Хинштейн.

«В частности, вижу много идет дискуссий относительно пропаганды так называемой трансгендерности — перемены пола. Будем обсуждать и это», — отметил он.

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По материалам: pnp.ru

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