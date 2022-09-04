Итоги недели: в IOHK назвали дату активации Vasil в Cardano, а сооснователь MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара

Руководителей Ripple и Ava Labs обвинили в давлении на проекты через суд, сооснователь MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара, в IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano и другие событие уходящей недели.

Биткоин закрыл неделю ниже $20 000

В течение недели котировки первой криптовалюты несколько раз тестировали отметку в $20 000, но так и не смогли закрепиться выше этого уровня. На момент написания актив торгуется вблизи $19 850.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Большинство активов из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в красной зоне. Исключением стали Cardano (+11%), Ethereum (+4,4%) и Solana (+0,5%).

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,01 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 37,1%.

Руководителей Ripple и Ava Labs обвинили в недобросовестной конкуренции

Издание CryptoLeaks опубликовало серию видеороликов, на которых адвокат Кайл Рош из американской фирмы Roche Freedman заявил о сговоре с CEO Ava Labs Эмином Гюн Сирером с целью давления на конкурентов в обмен на токены AVAX и акции криптокомпании. Для этого якобы использовались судебные иски.

В роликах также упоминается глава Ripple Брэд Гарлингхаус. Оба руководителя опровергли обвинения, назвав их бредом.

Позже Рош заявил, что ролики вырваны из контекста и отредактированы. По его словам, записи сделаны в рамках встречи с норвежским инвестором Кристеном Агер-Хансеном, который действовал в целях его дискредитации по заказу основателя Dfinity Доминика Уильямса. Последний якобы является фигурантом громкого дела о мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле, инициированного Roche Freedman.

Основатель юридической фирмы отказался от участия в исках против Tether, Bitfinex, Tron и HDR Global Trading.

Соучредитель MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара

Cооснователь DeFi-платформы MakerDAO Руне Кристенсен сделал заявление на фоне продолжающихся опасений о возможной блокировке активов в обеспечении приверженным соблюдению санкций эмитентом стейблкоина USDC Circle.

Он считает, что стоит значительно сократить объем взвешенных рисков активов (RWA), поскольку Maker не может создавать черный список и не в состоянии соблюдать комплаенс. Таким образом он допустил свободное плавание DAI от USD и предложил несколько инструментов, которые смогут компенсировать потери пользователей.

Майнинг-пулы и протоколы уточнили механизм работы после The Merge

С 3 сентября аффилированный с Bitmain майнинговый пул AntPool прекратит поддержку Ethereum в связи с грядущим переходом криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Сервис рекомендовал пользователям до этой даты добавить адрес ETH-кошелька в аккаунт для получения добытых монет.

Крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine запустил сервис стейкинга второй по капитализации криптовалюты в качестве альтернативы окончанию фазы PoW-майнинга. Минимальная сумма инвестиций составляет 0,1 ETH.

Биржа Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время The Merge. Ориентировочно речь идет о 6 сентября с 14:00 (Киев/МСК) и 15 сентября с 03:00 (Киев/МСК).

Ведущий NFT-маркетплейс OpenSea заявил о поддержке только токенов на базе PoS-алгоритма.

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Эксперты связали движение 10 000 BTC с биржей Mt.Gox

29 августа впервые с 2013 года в движение пришли 10 000 BTC. По данным Telegram-канала GFiS, в каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134 000 BTC с Mt.Gox во время кибератаки на биржу летом 2011 года. В организации взлома подозревались в том числе основатели созданной позднее платформы BTC-e и ее правопреемницы WEX.

Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников

Аналитическая компания Elliptic выяснила, что сервис микширования Tornado Cash был источником криптоактивов на сумму $137,6 млн, обрабатываемых NFT-маркетплейсами. С его помощью отмыли 52% доходов от незаконных операций с невзаимозаменяемыми токенами.

В то же время эксперты Immunefi выяснили, что стоимость 143 токенов из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, которым маркетплейс OpenSea присваивал маркировку о подозрительной активности, составляет $13,58 млн.

ФБР назвало популярные векторы атак на сегмент DeFi

ФБР выпустило предупреждение о наиболее часто встречающихся уязвимостях, используемых киберпреступниками для атак на DeFi-платформы. В их числе:

инициирование мгновенного кредита;

использование уязвимости в кроссчейн-мостах;

манипулирование ценами на криптовалюты путем использования ряда уязвимостей, включая использование оракула единой цены.

Ведомство рекомендовало тщательно изучать платформы, протоколы и смарт-контракты на предмет независимого аудита, а также оценивать потенциальные риски инвестирования в сегмент DeFi.

Эксперты обнаружили кампанию скрытого майнинга, затронувшую 11 стран

Кампания скрытого майнинга от Nitrokod предположительно заразила вредоносным ПО тысячи компьютеров в 11 странах мира, выяснили эксперты Check Point Research. Злоумышленники внедряли утилиты в бесплатные приложения на основе популярных сервисов вроде Google Translate или YouTube Music.

DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта, а Compound заморозил активы пула cETH

Команда DeFi-протокола OptiFi на базе Solana случайно закрыла свою основную сеть и заблокировала средства пользователей в USDC на сумму $661 000. Разработчики заверили, что компенсируют все средства пострадавшим — 95% суммы предоставил сотрудник проекта.

Compound временно заморозил операции с кредитным пулом cETH из-за ошибки в обновлении протокола — ценовой оракул перестал предоставлять актуальные котировки. Из-за особенностей механизма голосования отменить решение можно только через неделю.

Команда заявила об отсутствии рисков для средств пользователей. Протокол по-прежнему позволяет добавлять залоговое обеспечение, в том числе Ethereum.

В ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности

С ростом капитализации криптовалютного рынка сектор DeFi может создать долгосрочные риски для финансовой стабильности. Об этом заявили специалисты исследовательской группы ФРС.

По словам аналитиков, угроза связана с отсутствием четких правил регулирования децентрализованных приложений. Они подчеркнули, что сектор еще не стал «системно значимым», однако правительственным ведомствам необходимо уделять ему больше внимания.

Федрезерв также опубликовал отдельное исследование о влиянии цифровых активов на финансовую стабильность. Специалисты отметили необходимость более строго контроля за криптокомпаниями, которые работают с клиентскими средствами.

В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano

Разработчики из IOHK объявили дату активации хардфорка Vasil в основной сети Cardano — 22 сентября.

Vasil — самое крупное обновление Cardano, которое должно привести к увеличению пропускной способности сети, снижению стоимости транзакций и повышению безопасности.

Хардфорк также добавит новые функции в систему Plutus для разработчиков приложений.

Команда ожидает плавный технический переход без сбоев и перерывов в производстве блоков. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий.

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