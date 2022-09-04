Итоги недели: в IOHK назвали дату активации Vasil в Cardano, а сооснователь MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара
Руководителей Ripple и Ava Labs обвинили в давлении на проекты через суд, сооснователь MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара, в IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano и другие событие уходящей недели.
Биткоин закрыл неделю ниже $20 000
В течение недели котировки первой криптовалюты несколько раз тестировали отметку в $20 000, но так и не смогли закрепиться выше этого уровня. На момент написания актив торгуется вблизи $19 850.
Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Большинство активов из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в красной зоне. Исключением стали Cardano (+11%), Ethereum (+4,4%) и Solana (+0,5%).
Данные: CoinGecko.
Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,01 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 37,1%.
Руководителей Ripple и Ava Labs обвинили в недобросовестной конкуренции
Издание CryptoLeaks опубликовало серию видеороликов, на которых адвокат Кайл Рош из американской фирмы Roche Freedman заявил о сговоре с CEO Ava Labs Эмином Гюн Сирером с целью давления на конкурентов в обмен на токены AVAX и акции криптокомпании. Для этого якобы использовались судебные иски.
В роликах также упоминается глава Ripple Брэд Гарлингхаус. Оба руководителя опровергли обвинения, назвав их бредом.
Позже Рош заявил, что ролики вырваны из контекста и отредактированы. По его словам, записи сделаны в рамках встречи с норвежским инвестором Кристеном Агер-Хансеном, который действовал в целях его дискредитации по заказу основателя Dfinity Доминика Уильямса. Последний якобы является фигурантом громкого дела о мошенничестве с ценными бумагами и инсайдерской торговле, инициированного Roche Freedman.
Основатель юридической фирмы отказался от участия в исках против Tether, Bitfinex, Tron и HDR Global Trading.
Соучредитель MakerDAO предложил отвязать DAI от доллара
Cооснователь DeFi-платформы MakerDAO Руне Кристенсен сделал заявление на фоне продолжающихся опасений о возможной блокировке активов в обеспечении приверженным соблюдению санкций эмитентом стейблкоина USDC Circle.
Он считает, что стоит значительно сократить объем взвешенных рисков активов (RWA), поскольку Maker не может создавать черный список и не в состоянии соблюдать комплаенс. Таким образом он допустил свободное плавание DAI от USD и предложил несколько инструментов, которые смогут компенсировать потери пользователей.
Майнинг-пулы и протоколы уточнили механизм работы после The Merge
С 3 сентября аффилированный с Bitmain майнинговый пул AntPool прекратит поддержку Ethereum в связи с грядущим переходом криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Сервис рекомендовал пользователям до этой даты добавить адрес ETH-кошелька в аккаунт для получения добытых монет.
Крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine запустил сервис стейкинга второй по капитализации криптовалюты в качестве альтернативы окончанию фазы PoW-майнинга. Минимальная сумма инвестиций составляет 0,1 ETH.
Биржа Binance приостановит депозиты и вывод средств в Ethereum и токенах ERC-20 на время The Merge. Ориентировочно речь идет о 6 сентября с 14:00 (Киев/МСК) и 15 сентября с 03:00 (Киев/МСК).
Ведущий NFT-маркетплейс OpenSea заявил о поддержке только токенов на базе PoS-алгоритма.
Что обсудить с друзьями?
- Crypto.com случайно перевела пользователю $10,5 млн вместо $100.
- В Украине раскрыли мошенническую схему с биткоин-инвестициями. СМИ установили владельца криптокошелька, заблокированного за донаты на войну.
- «Волк с Уолл-стрит» раскритиковал высокорисковые криптовалюты, сравнив их с «мусорными акциями», на которых сделал состояние.
- Виталик Бутерин анонсировал книгу «Proof of Stake» — сборник его личных заметок за 10 лет.
Эксперты связали движение 10 000 BTC с биржей Mt.Gox
29 августа впервые с 2013 года в движение пришли 10 000 BTC. По данным Telegram-канала GFiS, в каждой из цепочек транзакций, связанных с обоими выводами, фигурирует один и тот же кошелек, который принял 134 000 BTC с Mt.Gox во время кибератаки на биржу летом 2011 года. В организации взлома подозревались в том числе основатели созданной позднее платформы BTC-e и ее правопреемницы WEX.
Elliptic: Tornado Cash являлся ключевым сервисом для NFT-мошенников
Аналитическая компания Elliptic выяснила, что сервис микширования Tornado Cash был источником криптоактивов на сумму $137,6 млн, обрабатываемых NFT-маркетплейсами. С его помощью отмыли 52% доходов от незаконных операций с невзаимозаменяемыми токенами.
В то же время эксперты Immunefi выяснили, что стоимость 143 токенов из NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club, которым маркетплейс OpenSea присваивал маркировку о подозрительной активности, составляет $13,58 млн.
ФБР назвало популярные векторы атак на сегмент DeFi
ФБР выпустило предупреждение о наиболее часто встречающихся уязвимостях, используемых киберпреступниками для атак на DeFi-платформы. В их числе:
- инициирование мгновенного кредита;
- использование уязвимости в кроссчейн-мостах;
- манипулирование ценами на криптовалюты путем использования ряда уязвимостей, включая использование оракула единой цены.
Ведомство рекомендовало тщательно изучать платформы, протоколы и смарт-контракты на предмет независимого аудита, а также оценивать потенциальные риски инвестирования в сегмент DeFi.
Эксперты обнаружили кампанию скрытого майнинга, затронувшую 11 стран
Кампания скрытого майнинга от Nitrokod предположительно заразила вредоносным ПО тысячи компьютеров в 11 странах мира, выяснили эксперты Check Point Research. Злоумышленники внедряли утилиты в бесплатные приложения на основе популярных сервисов вроде Google Translate или YouTube Music.
DeFi-проект OptiFi потерял $661 000 в ходе неудачного апдейта, а Compound заморозил активы пула cETH
Команда DeFi-протокола OptiFi на базе Solana случайно закрыла свою основную сеть и заблокировала средства пользователей в USDC на сумму $661 000. Разработчики заверили, что компенсируют все средства пострадавшим — 95% суммы предоставил сотрудник проекта.
Compound временно заморозил операции с кредитным пулом cETH из-за ошибки в обновлении протокола — ценовой оракул перестал предоставлять актуальные котировки. Из-за особенностей механизма голосования отменить решение можно только через неделю.
Команда заявила об отсутствии рисков для средств пользователей. Протокол по-прежнему позволяет добавлять залоговое обеспечение, в том числе Ethereum.
В ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности
С ростом капитализации криптовалютного рынка сектор DeFi может создать долгосрочные риски для финансовой стабильности. Об этом заявили специалисты исследовательской группы ФРС.
По словам аналитиков, угроза связана с отсутствием четких правил регулирования децентрализованных приложений. Они подчеркнули, что сектор еще не стал «системно значимым», однако правительственным ведомствам необходимо уделять ему больше внимания.
Федрезерв также опубликовал отдельное исследование о влиянии цифровых активов на финансовую стабильность. Специалисты отметили необходимость более строго контроля за криптокомпаниями, которые работают с клиентскими средствами.
В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano
Разработчики из IOHK объявили дату активации хардфорка Vasil в основной сети Cardano — 22 сентября.
Vasil — самое крупное обновление Cardano, которое должно привести к увеличению пропускной способности сети, снижению стоимости транзакций и повышению безопасности.
Хардфорк также добавит новые функции в систему Plutus для разработчиков приложений.
Команда ожидает плавный технический переход без сбоев и перерывов в производстве блоков. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий.
Также на ForkLog:
- Чанпэн Чжао отверг связь Binance с властями Китая.
- Виталик Бутерин назвал текущий медвежий цикл ожидаемым.
- SudoSwap проведет аирдроп токена управления SUDO.
- Неизвестные взломали DEX KyberSwap на уровне фронтенда
Что еще почитать и посмотреть?
В новом эксклюзивном материале ForkLog выяснил долю биткоина в глобальной структуре энергопотребления и перспективы ее роста в долгосрочной перспективе.
В образовательных карточках собрали все, что нужно знать рядовому пользователю перед обновлением The Merge в сети Ethereum. Также рассказали о криптовалюте Tron, основателе MicroStrategy Майкле Сэйлоре, алгоритме Proof-of-Work и вычислительной среде Ethereum Virtual Machine.
В традиционном дайджесте собрали главные события за неделю в сфере искусственного интеллекта.
Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.
В новом познавательном выпуске ForkLog рассказали об особенностях L2-протоколов — для чего были запущены такие решения и как они работают.